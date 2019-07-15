東沖有料到：去大王宮可以搭地鐵

曼谷的地下鐵路預計會於8月中旬或9月上旬新開11個車站，要數當中最漂亮的，莫過於在大王宮附近的Sanam Chai 站。

該站正正位於Museum Siam的外面，站外設有一個露天扶手電梯，由於採用特別設計，就算打風、落雨及暴曬都無問題。而站內的布置則猶如古典王宮般，天花相當的高，內有好多泰式的圖案花紋，並有五世王時代的吊燈，加上仿古代王宮或佛寺的門戶，洋溢着濃烈的泰國情懷，絕對係一處可影相呃Like的地方。

此外，站內同時設有廁所，但使用時需要向工作人員尋求協助，一來車站靠近王宮較敏感的關係，而且這裏不設有商場自然沒有對外開放的廁所，所以儘管有廁所但卻不能公開任由使用。

另一個一併開放的注目車站為唐人街站。眾所周知，遊客要去大王宮或唐人街，不是遇上塞車，便是有機會碰上要先議價的的士司機，所以並不方便。但當兩個地鐵站正式啟用後，便大大改善前往的便捷性，亦不怕被人呃錢。據講頭一個月通車時，更會免費給市民使用，大家拭目以待吧！



胡慧沖