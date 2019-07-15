英皇電競網紅盃　星級隊長8月開戰

電競熱潮席捲全城，玩家們固然想投入打機刺激氣氛，電競迷亦喜歡觀摩精彩賽事。將於8月舉行的「英皇電競網紅盃2019」可說是電競界一大盛事，皆因其獎金及邀請費近$100萬元，務求吸引一眾《傳說對決》高手參加。為了將電競進一步普及，今年邀請到一眾星級藝人及網紅擔任隊長，更招募粉絲成為隊員參與其中。總決賽當日還有音樂會助興，將電競與娛樂共冶一爐。



傳統電競比賽會邀請職業選手參賽，高手過招固然吸引，但感覺始終未夠入屋，一般Game迷未必感受到箇中樂趣。為此今屆「英皇電競網紅盃2019」破格引進娛樂元素，英皇娛樂集團行政總裁Shirley表示：「過往兩年我們舉辦的電競比賽，都將焦點集中在電競專業上，但其實電競本身亦是娛樂節目，所以今年電競隊的10位隊長都是大家熟悉的藝人或網紅，讓觀眾欣賞比賽時更投入。」



她續道：「公眾可上網報名成為電競隊成員，有助滲入年輕人圈子，令平時不留意電競比賽的人士都注意到今次網紅盃。最突破是於8月31日總決賽當日舉辦的音樂會，大家睇完刺激的電競比賽，可再欣賞知名歌手的演出，吸引力自然倍增。其實外國不少eSports活動，都會在比賽前後加入娛樂表演，務求將電競與娛樂結合，今次網紅盃就將這概念帶到香港。」



今屆「英皇電競網紅盃2019」邀請到多位藝人及網紅擔任隊長，包括洪卓立、陳穎欣（Yanny）、李靜儀（Heidi）、布志綸@Mr.、麥子樂、屎萊姆、Rose Ma、蔥蔥、Hins及在下葉問，各隊長表示正積極備戰，希望可爭奪冠軍贏取$10萬元獎金！而亞軍及季軍分別有$8萬及$6萬元，相當吸引。



公眾現可於https://ees.zone/網上報名成為電競隊成員，聯賽將由8月5日至8月18日於電競館CGA eSports Stadium舉行，還有8月30日的季後賽及8月31日的總決賽，令整個8月都掀起電競熱潮。而總決賽音樂會將於電競館旁的麥花臣場館舉行，演出歌手包括Mr.、Super Girls、洪卓立、吳浩康、曾樂彤等，絕對是今個夏天最吸引的節目。



為了將電競推廣給年輕人，今年網紅盃找來可口可樂冠名贊助，於7月推出的500毫升樽裝汽水上已印有活動QR Code，只要用手機掃一掃，即可了解到網紅盃最新資料並參加投票，還有機會得到網紅盃比賽入場券。Shirley補充：「英皇電競除了積極培育職業電競隊外，亦與大學合作研究開設電競班，並在地區推廣電競運動。針對內地不少省市已開展電競產業，我們正尋找更多合作機會，務求將電競熱潮推至高峰。」

