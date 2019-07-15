入手NASA單品　慶祝登月50周年

自古以來人類對於探索太空的欲望從未停過，從中國民間神話「嫦娥奔月」、科幻電影《Star Trek》及David Bowie名曲《Space Oddity》等膾炙人口作品，都看出世人對月球、外太空及太空人種種幻想投射。隨着NASA（美國太空總署）第一次載人登月任務（阿波羅11號）於1969年7月20日正式踏足月球後，世界各地更掀起太空熱潮，可惜自1972年12月11日最後一次載人登月任務（阿波羅17號）完成後不久就宣布停止探月，後世對太空探索的遐想亦逐漸降溫。直至去年NASA成立60周年，各方潮流品牌齊齊獻技推出聯名單品，藉此向這航天機構致敬。適逢過幾日就係登月50周年大日子，相信呢股太空熱潮都仲會持續下去，而家入番幾件NASA單品湊熱鬧都未算遲。



如果唔係太空迷或Snoopy Fans，好多人未必知道NASA其實於半個世紀前（阿波羅登月任務期間）曾提出與《Peanuts》作者Charles Schulz合作，希望其筆下漫畫角色Snoopy可以成為NASA促進安全的象徵；所以在1968年NASA就對太空工作作出重大貢獻的傑出員工頒發Silver Snoopy Award；而翌年負責為正式登月作最後準備的太空任務（阿波羅10號）指揮艙及登月艙，就分別命名為Charlie Brown及Snoopy，所以自那時起坊間就有好多採用NASA及Snoopy圖案的產品出現，Tee、玩具、襟章、Fire-King水杯甚至OMEGA腕錶都有此設計。



講到近代潮界掀起的太空熱潮，就不得不提當代裝置藝術家Tom Sachs。對宇宙太空充滿幻想嘅佢，曾經做過多次有關太空任務的藝術裝置展覽，2012年更從《Space Program：Mars》展覽中延伸出與NikeCraft合作的聯名系列。當中一款波鞋Mars Yard Shoe更令Tom Sachs的名字正式走入潮界，其後雙方於2017年及2018年亦分別追加推出Mars Yard Shoe 2.0及Mars Yard Overshoe，再一次將「火星」與地球的距離拉近。早前Tom Sachs亦於官方網站及與BEAMS聯手舉辦的期間限定店發售一款於當年《Space Program：Mars》展覽中作展示用途的NASA Chair，即使設計只是以一款Samsonite Model 2250摺椅改裝而成，但印上NASA標誌加上Tom Sachs大名，定價US$1,000亦極速賣光。



近期人氣潮牌HERON PRESTON亦趁着登月50周年大日子，推出一系列與NASA聯名的服飾及配飾單品，設計以太空人穿着的航天服裝所用的白色及銀色為主調。與此同時品牌更與寵物品牌Very Important Puppies（V.I.P）推出印有NASA標誌的狗仔衫及狗帶，將太空夢漫延至人類最忠心的朋友身上。此外本地腕錶品牌ANICORN繼去年與NASA合作推出限量60枚及100枚的聯名腕錶後，今年就與NASA合作設計出第3款限量300枚的聯名腕錶The Moon Time，Lunar Sample Return，系列靈感擷取自太空人登月後所採用的月球土壤樣本，腕錶以白 x 藍色主調設計，於錶帶上有NASA標誌刺繡及「50」字樣。品牌亦同時以白色設計配搭NASA標誌，打造出包括：The Moon Wear上衣、The Moon Carry防水斜袋及The Moon Smell香薰等多款限量單品，去紀念登月50周年的光榮歲月（7月16日ANICORN網店及Kapok實體店發售）。

