三界五行：要營養高食豆咁易

豆類的蛋白質含量比豬肉更豐富，豬肉含蛋白質是百分之十五左右，紅豆、綠豆所含的蛋白質是百分之二十左右，黃豆有好多種，蛋白質含量約在百分之三十五至四十之間。



豆類在古時是相當神秘而備受尊重，因為天下萬物只有豆類才具備五行齊全的色彩。古時道家作法或養生，主流門派大都以黃豆為金，綠豆為木，黑豆為水，紅豆為火，花豆為土，花豆有很多種，其中一種花紋以屬土的褐色為主，古時南方找花豆並不易，神壇擺五豆作五行法，會用地豆（花生），但用作拜神須連殼。歷史上有幾位高人可以「撒豆成兵」，此法的始祖是鬼穀子，當然並非撒一把豆就可以變成無數戰士，而是以豆為法術的載體，把氣場驅動到所需地方，達到所需目的，然後用障眼法戰勝敵人。此法據說也可驅魔捉鬼，也可治療一些精神恍惚的心理病。



中醫的方劑有「五豆飲」，用黃豆、綠豆、黑豆、赤小豆、花豆（或芸豆），可再加兩三味藥材。佛教布施「臘八粥」，也以五豆為基礎，加棗類、乾果、水果。中醫認為五色入五臟，心、肝、脾胃、肺、腎都照顧到（痛風病患者，是否適宜食豆類，請諮詢主診醫生）。



廣州有一位退休西醫，今年106歲，仍然可以天天游泳，他公開養生之道，每天早餐吃的是用黃豆、綠豆、黑豆、紅豆、白扁豆各半両，洗淨後用水浸過夜，清晨加少許紫米和白米煲成的「五豆粥」。



方向宇