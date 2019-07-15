題：下飯好餸！無花果鹹檸檬燜雞

新鮮或是經過風乾及醃製的水果，用以入饌均能提升菜式的鮮味，好像用大量鹽粒長時間醃製的鹹檸檬，經過時間洗禮，會將其苦澀味辟除，取而代之是將檸檬香氣提升，同時富獨有的鹹鮮味道。



擅長利用時令食材炮製季節菜式的何振雄師傅，是沙田一間5星級酒店中菜食府行政總廚。他今日就教大家利用無花果乾及鹹檸檬來燜雞，令菜式鮮香之餘，亦豐富了味道層次，非常適合送飯。



何師傅還指，鹹檸檬若用來沖泡飲品的話，醃製時間愈長愈好，但若用來入饌，最好挑選醃製1年左右的鹹檸檬，可避免吃起來太鹹，同時亦有足夠的果味來增加菜式的香氣。



材料：

無花果乾 6粒

鹹檸檬 1個

鵪鶉蛋 6粒

雞件 10両

浸軟木耳 8錢

老抽及生粉 各少許

鹽 8克

蒜頭 1瓣

葱段 20克

薑粒 10克

酒 1茶匙

清水 8両

蜜糖 1湯匙



做法：

1. 無花果乾洗淨後瀝乾水分，隔水蒸5分鐘備用；鹹檸檬一開四。

2. 鵪鶉蛋蒸約5分鐘浸冰水，去殼上生粉炸至金黃色。

3. 用生粉及鹽醃雞件後，起油鑊煎香兩邊備用。

4. 起油鑊爆香薑粒、蒜頭及葱段，加雞件後灒酒炒勻，下清水、鹹檸檬、無花果、鵪鶉蛋、木耳燜5分鐘後，加蜜糖、老抽調味即成。