本日日本：全新豪華露營區　長野登場

長野縣的白馬八方尾根，向來是日本的人氣滑雪勝地，不過夏日熱辣辣，有甚麼好做呢？原來Snow Peak剛於7月13日在海拔1,200米處打的北尾根高原，開設全新的豪華露營區「Snow Peak FIELD SUITE 白馬・北尾根高原」，這裏賣點是「高」，其一是Snow Peak眾多豪華露營之中，海拔最高的一座，而設備也採用最高規格，遊客可以入住專為FIELD SUITE研發的豪華露營帳棚（7座），亦可以選擇由建築大師隈研吾研發的「住箱」，而且住宿空間各自獨立，位於約100平方米大的平台上，讓住客能充分享受私密假期。



當然，這裏的享受也是最高級的！營區前就是海拔3,000米的北阿爾卑斯山，住客隨時可以欣賞到最壯麗的自然景色！由於營區一帶沒有光害，因此能夠看到最清澈的星空。

此外，營區內還有數之不盡、由人氣的主廚設計的美食，食材都以長野縣產的肉類及蔬菜為主，夠晒新鮮，還可以搭配長野產的葡萄酒。此外，在這裏還有各式各樣的活動，包括曙光Tour、獨木舟、森林娛樂設施等，讓住客能夠體驗大自然之美。



網址：http://fieldsuite-hakuba.com/