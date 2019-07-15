台灣童書作家嚴淑女分享：如何提升孩子EQ

一年一度的書展又嚟喇！眾所周知，從小培養閱讀習慣，可豐富孩子的見聞及創意。有否想過同時間亦可提升孩子的情緒智商、建立正向思維及抗逆能力？



【自細灌輸正向教育】

台灣童書作家嚴淑女說：「美國心理學家Dr. Martin Seligman認為，孩子出現情緒問題，主要原因是不夠自信，尤其是東方家長教養孩子時，經常採用否定手法，例如當別人說：『你女兒長得很漂亮』，家長多數會否定別人的稱讚：『她不漂亮』，令孩子變得不夠自信。要提升孩子的自信，可從正向教育的訓練入手。若自細灌輸正向教育，如家長常鼓勵孩子說：『你可以做到』，孩子慢慢培養相關的正向想法，長大後，不易有負面情緒。孩子感受到家長總會支持自己，便會建立正面的親子關係。」



【閱讀改變內在力量】

嚴老師認為，閱讀擁有一股可改變內在想法的力量，從中找到正向的人生意義，自信亦慢慢建立起來。孩子透過聽得懂、看得懂的故事，明白到其他人也發生過自己的問題，亦了解到其解決方法。就以她其中一個作品《愛跳舞的大象菲菲》為例。故事中的菲菲，是一隻熱愛芭蕾舞的大象，由於體形笨重，在學習芭蕾舞的過程中，弄出很多亂子，亦受到同學的嘲笑和排斥，但她（牠）仍堅持學習。幸好在芭蕾舞紅鶴老師的開解和鼓勵下，菲菲學懂調適心情和克服困難，明白到不需局限自己，真正享受跳舞的樂趣。「從大象菲菲身上，孩子感受到人生就是這樣：不一定是一帆風順。自己可能不及別人聰明，惟遇上任何狀況，亦不妨作出嘗試。就算再困難的事情，都要試試看，才知道自己能否做到，亦可發掘自己的特質。」



嚴淑女Profile

現任國際組織童書作家與插畫家協會台灣分會會長、國立台東大學幼兒教育系兼任助理教授。2017年擔任首屆香港出版雙年獎決審委員（兒童及青少類）。作品曾入選意大利博洛尼亞國際兒童書插畫展、獲得香港書叢榜十本好書獎等獎項。在港出版童書包括《樂活kids正向教育故事讀本》、《鈔能戰士》。