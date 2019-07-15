George Daniels傳奇懷錶　逾3千萬港元成交

今年是人類首次登陸月球50周年紀念，除了不少品牌推出登月紀念版產品外，就連拍賣場上亦有相關的歷史珍品拍賣。剛於英國舉行的一個大型鐘錶拍賣會上，就有一枚已故英國鐘錶大師（George Daniels）巨作－The Space Traveller I懷錶，以破紀錄價錢成交。此懷錶是為紀念1969年美國成功登月而製作，於1982年完成及面世，Mr. Daniels本人更認為「這枚懷錶是火星旅行的不二之選」。



此懷錶被形容為「最重要的現代英國時計」，配備平太陽時、恒星時、時間等式及月相顯示等功能，並搭載其著名的獨立雙輪擒縱機構。Mr. Daniels對此懷錶珍愛非常，經常在各種場合佩戴。1982年，他與一名收藏家共進晚餐時被說服割愛，卻很快就對這個決定深感後悔。此懷錶最終以3,615,000英鎊（約HK$3,600萬）成交，遠超31年前拍賣的成交價逾30倍，刷新英國時計及獨立製錶商時計兩項世界拍賣紀錄，亦同時成為本年度拍賣最高成交價的時計。