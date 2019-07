獅子王冷知識　與日本小白獅撞橋撞到正

迪士尼將舊作動畫真人化的熱潮真是一浪接一浪,《阿拉丁》剛上映完,《獅子王》又排着隊於7月25日上映了,不過今次《獅子王》與之前的真人版有點不同,就是片中根本沒有人出現,而且片中所有動物都是由CG技術繪畫出來,所以與其說是真人版,不如說是CG版可能更貼切。雖然有人睇過預告後,發現根本分不出那些獅子角色,到底哪隻是辛巴,哪隻是娜娜?但始終有不少《獅子王》粉絲期待新版的上映,就等小記介紹一些不為人知的獅子王冷知識吧。



【與手塚治蟲的漫畫撞橋】

手塚治蟲在日本有漫畫之神的稱號,他在1950年創作了漫畫《森林大帝》(又稱小白獅),描述小白獅Kimba的獅王父親被殺,他歷盡艱辛最後在朋友的幫助下重登王位。甚樣?是否有點熟口熟面,無錯不少日漫粉絲都覺得《獅子王》劇情抄襲了《森林大帝》,不單劇情似曾相識,設定都有相似之處,例如兩個主角都有一隻鸚鵡做同伴,又得到狒狒長老的幫助,而大壞蛋都是面帶疤痕的雄獅,剛巧又有鬣狗做同黨,最明顯的例子是,兩位主角在信心動搖時,都同樣在天際看見父王的亡靈,真是撞橋撞到正。



【lton John主題曲差點不會放在主片中】

Elton John為《獅子王》創作的《Can You Feel the Love Tonight》當年唱到街知巷聞,最後更靠此歌獲得了奧斯卡最佳原創歌曲獎,但原來此歌差點不會放在電影中,話說在電影上映前幾週,Elton John欣賞《獅子王》的一場特別放映,睇完後發現自己首《Can You Feel the Love Tonight》沒有在電影中出現,他即時聯絡當時迪士尼的主席Jeffrey Katzenberg,最後說服他將首歌放回去,這樣一代名曲才有機會被世人欣賞到。



【本來木法沙與刀疤不是兄弟】

可能有人會奇怪木法沙與刀疤明明是兄弟,為何樣子一點都不同?原來在早期劇本中,木法沙與刀疤根本不是兄弟,而是兩隻完全沒有血緣關係的獅子,但後來編劇覺得如樣木法沙與刀疤設定為兩兄弟,劇情發展會更吸引,而這個改動令《獅子王》的劇情更似莎士比亞的《哈姆雷特》,這可能亦是編劇選擇更改的原因。