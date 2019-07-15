【深夜字聊】初體驗就失手

雖然性學家話性愛時間長短唔係重點，重點係喺過程中，男女雙方有冇獲得快感同滿足感。不過如果好似呢位男網民咁，快到女友都投訴嘅話，難怪佢會咁唔開心。佢稱：「我有個識咗成大半年嘅女友，平日我哋最親密嘅動作不外乎錫吓同摸吓，卻從來未試過有進一步嘅行為。早幾晚我同佢睇完戲後，送到佢返屋企門口，突然同佢激吻起嚟，跟住佢就拉咗我入後樓梯，然後就咁做起嚟。唔知係我心情緊張（因為驚有人經過），定係因為係第一次關係，唔夠半分鐘就完事。女友即時反應係問：『點解咁快嘅？』可能佢都知講錯咗，跟住就話下次應該會好啲，就錫咗我一啖後返屋企。我到今日都覺得勁𤓓，平日我唔係咁㗎，呢鋪真係冇面呀！」



網友神回應：



灣伯：明白嘅明白嘅，我都有同你一樣嘅經歷。不過唔好成日回憶呢個感覺囉，因為未來仲有大把機會，你又唔係因為想啪啪啪先至同對方拍拖，咪當做係一種經驗囉。



宇宙旗艦：喺呢啲地方度做咁大膽嘅？其實男人心情緊張嘅話，表現差啲其實係情有可原，難得你女友會即刻安慰返嚟，佢咁講其實都係無心之失啫。



Jack Law：睇嚟你女友都係有經歷嘅人嚟喎。不過Anyway，佢嘅反應都好得體吖，反而係你做乜要為呢啲事而煩惱呢？既然你都話平時唔係咁，咪下次放輕鬆啲，同埋搵個合適嘅地方再嚟過囉。



Fong：其實我想知道你哋有冇用套，同埋個套係邊個嘅呢？純屬八卦，不喜勿答。