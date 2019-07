我喜歡你快樂的陪着我　這才是男神吧！

前陣子,日本女星深田恭子有新劇《雷朋的女兒》播出,電視台特別為她製作個人特輯,其中回顧1998年與金城武合演的日劇《神啊!請給我一點時間》一段長達70秒的激吻戲,當年深田恭子只有15歲,至於與他演對手戲的金城武,《神》劇是他在日本演出的第一部連續劇,也是從當時開始,金城武正式發展日本市場,而男神雖然已經不再唱歌,但他曾演唱的歌曲都令人回味不已,包括這首非常夏日氣氛的《只要你和我》。



近年「神」氾濫,但說金城武是男神,相信無人異議,這十多年幾近神隱的他,久不久還是有幕前演出,不論電影或廣告都沒有斷絕,而有作品面世時,他也會做宣傳,可是平日的金城武究竟身在何方?工作情況怎樣?全都無法可知,看來要出動水晶球才能得悉其近況。回顧男神的音樂路,先說說其混血兒背景,金城武的媽媽是台灣人,爸爸是在台灣發展事業的日本人,在台灣長大的他,國語和台語當然流利,加上入讀國際學校,自然也掌握日文和英語,這種多語言環境造就他今天能拍攝不同國家、不同語言的電影(學好語文的重要性),而他入行全因一個電單車(機車)廣告,之後他在台灣著名音樂人陳昇的錄音室當製作助理,同期還有劉若英,可是他第一個演藝機會還是拍劇,往後才開始唱歌路。



《只要你和我》是金城武第二張國語唱片的主題歌,已經是1993年的事,是改編自日本樂團米米CLUB的作品,90年代這隊日本樂團的歌曲很受歡迎,當時不論港、台歌手都喜歡改編他們的歌曲,而且差不多首首也會流行,而《只要你和我》的節奏輕快,簡直為20歲的金城武度身訂造似的,而身為金城武師傅的陳昇負責填詞,成件事真的很青春、很夏天,係女性物體睇見個MV都會忍不着微微笑,你懂的!MV內的金城武駕開篷車、坐直升機又坐快艇,富二代到不得了,在當下甚麼都「無Budget」的今天,簡直覺得天荒夜談,恨得牙癢癢,然而,教所有金城太太更不能安靜的,說到底都是金城先生的婚姻狀況,多年前曾傳出金城武已經有一位日籍太太,可是於2014年宣傳電影《太平輪》的記者會上,金城武親口連續講了兩次「我單身」,顯示男神仍然未封盤,不過事隔5年,世界都已經變了樣,究竟男神仍是單身還是已經成為別人的丈夫?誰人可以解開這個謎團?



相信金城武都不會告訴你!





《只要你和我》

作曲:米米Club

作詞:陳昇

主唱:金城武



我喜歡你快樂的陪着我

思念的日子裏 只有相愛的你和我

只要有你溫柔的陪着我

每一個日子裏都充滿笑容



不要因為短暫的雨天就一直鎖住眉

年輕的歲月不會重演給自己留些空間

只要你覺得沒有所謂想到處去走一走

不管白天或黑夜只要輕聲呼喚我

我在我心中的深處要給你一個最溫暖的角落

將你的雙手喔......交給我



我喜歡你快樂的陪着我

思念的日子裏 只有相愛的你和我

只要有你溫柔的陪着我

每一個日子裏都充滿笑容



不要因為短暫的陰天就一直鎖住眉

青春的歲月不會重演

給心情留些空間

只要你覺得沒有所謂想到處去走一走

不管現在或永遠我喜歡你陪着我

我在我心中的深處要給你一個最溫暖的角落

將你的雙手喔......握住我



把你的心統統都交給我

快樂的陪着我就好像星星和月亮

我只要你每一天每一夜

有你在我身旁那該有多好

To Love 只有你和我

To Love 只要你愛我

To Love 只有你和我

To Love......



Just For You





聽歌時間:https://bit.ly/2Y3BO5U