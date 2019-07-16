閃出夢幻夏日　小資女必備的甜美首飾

夏天簡單的衣着穿搭最適合配上甜美的首飾，透過閃亮飾品讓整體穿搭加分！六福珠寶全新「Dear Q」系列，以夢幻動物園內的咖啡廳為主題，把甜蜜下午茶盛會的各樣精美小甜品幻化成一件件璀璨耀眼的鑽石串飾，更以18K金搭配立體鏤空的設計元素，以輕金線條打造出多款極具童話氣息的18K金鑽石串飾及耳環，當中更有甜蜜小熊、可愛的小象、五彩斑斕的熱帶魚，還有幻變彩虹等元素，飾品的設計演繹出如童話般一樣甜美及清新的氣質！今個夏天，不妨與閨蜜一起Mix & match，戴上不撞款的甜美首飾，共享一場曼妙甜蜜的下午茶，享受每一個夢幻時光，展現夏日的魅力吧！



一系列Dear Q的18K金鑽石串飾總共超過100款，隨心拼搭多款色彩繽紛的琉璃珠，或搭配鑽石戒指和耳環套裝，為你獨特的日常美態加持。除了優雅精緻的18K金鑽石手鐲及近20款不同材質與顏色的手繩外，亦可選擇型格時尚的Choker項圈或耀目的18K金項鏈隨心配搭！各款18K金鑽石首飾售價只需由港幣約800元起，超值划算！男士們選購生日、節慶、紀念日的禮品時，萬勿錯過！