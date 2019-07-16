HICC 8月開幕　錢幣古董錶有價有市

錢幣、古董錶除了擁有歷史背景，亦具備豐厚的升值潛力，一向深受收藏家及投資者歡迎。創辦於1982 年的香港國際錢幣展銷會暨古董錶交易會（HICC），繼今年3 月的展會後，8 月份將再度舉行，無論錢幣、古董錶的業界人士抑或藏品愛好者都值得一到。



升值潛力驚人

品牌、產量、款式以及停產與否，都是主宰鐘錶升值的重要元素，近年升幅最顯著的錶款，必數Patek Philippe 5976，短短一年身價已翻一翻。事實上，錢幣的投資價值亦不容忽視，就以1889 年廣東省造光緒元寶七錢三分錢幣為例，2015 年以8 萬美元成交，而2019 年6 月份，成交金額已刷新至22.8 萬美元，升幅接近兩倍。

作為參展商及客戶的交易平台，以及錢幣、古董錶的展覽會，創辦於1982 年的香港國際錢幣展銷會暨古董錶交易會（HICC），將於8 月22 日至24 日再度舉行，選址於37 年來同一地點，即尖沙咀金域假日酒店麗晶殿及麗晶廳。



展會多元化

回顧3 月份展會，逾百參展商來自全球20 多個國家及地區，包括香港、內地、美國、日本、澳洲等，參展商整體數目亦比往年增加近10% 。展會場內分為錢幣展區及鐘錶展區，同時設有珠寶、懷舊品及古董。當中更有紙幣錢幣評級公司，提供現場評級服務，內容多元化。而短短3 日的展期，已吸引逾2,000 入場人次，相信8 月份展會入場人數將再創新高。

入場費及開放時間方面，早鳥人士3 日通行票為港幣300 元，公眾人士1 日通行票為港幣20 元；早鳥人士開放時間為上午8 時30 分至晚上6 時，而公眾開放時間為上午10 時至晚上6 時。