着數晒：賞里遊韓　優惠連環送

港人遊韓數字持續上升，其中前往首爾觀光的佔大多數，為吸引旅客多到韓國其他地方旅遊，韓國觀光公社香港支社特別推出「Crazy Jetso, Get K-miles 好賞．遊韓自由瘋」活動，並於日前舉行了發布會，介紹了韓國直航的4大全新景點，當中包括有首爾Kakao Friends VR主題樂園、釜山金海伽耶主題公園、大邱炸雞體驗主題噹噹樂園，及濟州9.81重力賽車公園，各有不同的賣點及魅力。

此外會上還披露一連串的賞里遊韓活動，包括Jetso 飛韓國、激FUN大抽獎等詳情，還預告了各大航空公司及旅行社將推出激抵「賣飛佛」等連串優惠，想知道更多相關細節，可登入「韓友營」網站睇睇（www.koreaplaza.hk）。



【Jetso 飛韓國】

凡於2019年8月1日至10月20日期間由香港或澳門出發往韓國旅遊，並乘搭指定的11間航空公司前往韓國自由行（首爾需同時參加一天團），即可於2019年7月15至9月20日到「韓友營」網站登記換領「遊韓 Jetso」，豐富禮品包括：觀光巴士半價優惠券、8天4G 10GB韓國數據卡、交通卡、韓國旅遊指南及地圖等等。



【激FUN 大抽獎】

韓國觀光公社送出總共22套「香港韓國來回機票乙張(仁川、釜山、濟州或大邱)及旅行社禮券$500」。參加方法非常簡單，任何人登記成為「韓友營」會員，於活動網頁中完成問卷，即可參加大抽獎，隨時贏得免費遊韓機會！



【遊韓「賣飛佛」】

着數包括：推出激筍遊韓優惠，以最優惠的價格購買韓國機票及旅遊產品，如首爾單程機票震撼價低至港幣290元、特色體驗一天遊激減價低至港幣138元等！