三界五行：齋煲惹味　常食有益

豆類製造的食材，以黃豆居多，例如經常食用的豆腐、豆腐卜、枝竹、豆乾、腐皮、大豆芽菜、豆漿、腐乳等。



這些食材，一年四季都可以享用，而且有不同的食法，例如枝竹，秋冬食枝竹羊腩煲、薑葱枝竹煀鯉魚，春夏食枝竹火腩炆冬瓜，都各領風騷。三伏天，與大家分享一個南乳枝竹雜錦齋煲，這個菜最初是一位順德家傭在家鄉煮給夏天無胃口食飯的大少爺吃，後來，香港一家飯店的順德廚師應姓溫的熟客要求，遵循「六月素」的清淡飲食原則，煮了一個素菜，非常美味，就命名為溫公齋。其實，順德住家菜、溫公齋、羅漢齋、鼎湖上素的主要食材都以冬菇、雲耳、金針、髮菜、枝竹、粉絲為主，然後根據季節、個人口味，配以蔬菜。時下冬瓜、節瓜、白豆角、小棠菜當造，我們不妨就這樣決定了，髮菜難求，省略無傷大雅。



冬菇、雲耳、金針、粉絲用水浸泡，晾乾水後備用。先用油炸枝竹（也可以不炸，改用油爆），令其鬆化，容易釋出豆的香甜，又可以吸納其他食材的味道，這個齋菜煲以枝竹為主打。處理好枝竹，盛起，用一片薑起鑊，爆香南乳，放冬菇、雲耳、金針，然後是冬瓜、節瓜、白豆角，加水，蓋好，中火炆十分鐘後加入粉絲，試味後決定是否需要加鹽，才放切絲的小棠菜，要保持小棠菜的青綠，加少許油，勿加蓋，將各物兜勻，最後放紅蘿蔔絲，可用煲或鍋上菜，色香味俱全！



方向宇