IB攻略：IB vs DSE 放榜有感

IB和DSE都相繼放榜了，今年IB狀元有多達34名，但是DSE只有僅僅12名，來自我們HKEXCEL補習社的IB狀元甚至比DSE狀元更多。如果我們再看看IB 40分以上的學生，全香港有高達585人。筆者看到DSE和IB同時放榜，有感而發DSE本地課程的確比IB競爭大很多。



【DSE VS IB考生人數】

讀者會問，IB考生會否比DSE更多，所以自然狀元人數就更多？事實上，全香港IB考生只有2,260人，但是HKDSE考生是56,000人，相差可以說是接近5倍考生人數。如果用百分比換算，DSE狀元的成功率只有0.02%，然而IB狀元卻有1.5%。再看看，40分以上的IB考生，佔了多過4分1總考生人數，即是每4個人，就有一個學生考40分或以上。IB 40分是一個甚麼概念？香港大學、中文大學法律系的最低要求都只是IB 38分。所以IB學生要在香港IB課程取得成功，並且入讀心儀大學，確實比香港DSE容易。



【DSE VS IB選科】

DSE最多可以考8科，但是IB課程就要讀6科。當然無論DSE或是IBDP，大學取錄學生都是看6個科目成績要求。DSE有4科是必修的，分別是中文、英文、數學和通識，然後其他的科目可以自行選擇，例如物理、化學、延伸數學、生物等等。然而IBDP就只有3科是必修的，分別是兩科語文和數學，之後的3科，學生可以自行選擇，比DSE更加有彈性。



【入學分數最低要求】

最後再比較大學收生最低要求，普遍大學要求學生最低DSE成績33222，核心課程要求通常是3322，即是中文、英文、數學和通識，所以學生有4個科目要同時兼顧，而且不可以有任何一科失手。反觀IB分數要求，就以香港大學為例， 例如文學院要求只需IB 31分，建築系只需33分，而且沒有科目要求，即是IB總分達標就可以。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣