Stella McCartney新作　向披頭四黃色潛艇致敬

Stella McCartney同Paul McCartney咩關係就係人都知,以Beatles的名氣,人人都爭住與樂隊聯名,但Stella McCartney自推出自家品牌以來,一直都未曾推出過任何跟Beatles相關的商品,相信是不想別人覺得她借用老竇的名氣。如今屹立時裝界多年,她的實力經已毋庸置疑。



今次Stella McCartney推出的「All Together Now」系列,便是向披頭四1968年的經典電影《Yellow Submarine》致敬之作。除了將電影中迷幻世界的繽紛色彩融入設計,電影的其中一幕呈現出由多國語言寫成的「All Together Now」標語,更成為系列的點題作,以刺繡方式在男女裝針織衫和衞衣上重現;多款外套和恤衫也繡有「all you need is love」和「love, love, love」字樣,宣揚團結就是力量的信息。除了標語字樣,電影中的漫畫亦化成超吸睛的圖案設計,焦點作包括披頭四銀樂隊制服圖案的人造皮草、舞者圖案女裝連身裙,還有披頭四的普普藝術風肖像Tee等,無論對於Beatles還是時裝迷都非常值得收藏。