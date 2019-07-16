征選遊：直擊！沖繩那霸機場新航廈

今年日本沖繩可謂多姿多采，當中帶頭起化學作用的必定是今年3月中開始啟用，連接那霸機場國際線和國內線之間的「際內連結航廈」。它樓高5層，佔地達39,200平方米，2樓是全新商店街「YUINICHI STREET」，目測最少有近20間商店！



如美麗海水族館官方商店「美麗海」，裝潢勁有海洋Feel，而且有各式海洋動物變成可愛公仔和服飾，加上別開生面的限定朱古力，小朋友一定喜歡！至於愛買手信的，日本百貨店有最基本賣沖繩菓子；沖繩聞名的鹽屋則有各式口味靚鹽等大家，加上專賣紅杧果大菠蘿等沖繩水果的Fruit Island，都是帶返香港回味的首選！



至於想抓緊回程前的美食時光，可試試雪糕甜品賣相夠吸引的BAKER'S KITCHEN，以及沖繩知名甜點HANAHA。南國風情的HABUBOX則有有多款恤衫和戶外裝備，而「福地商店」有賣多款沖繩獅子、瓷器和飾品，更設有Workshop可作DIY體驗，相信是文青最愛。



3樓則集中了一眾廉航（LCC）Check-in櫃位，由原本的20個增加至60個，當中每日擁有7個航班前往香港、福岡、仁川和大阪的Peach樂桃航空更設有長駐櫃位，無論是用國際線閘口飛回香港，或是以國內線轉飛大阪，一樣咁方便。



鳴謝：Peach樂桃航空

