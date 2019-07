《RDR2》音樂專輯　Apple Music有得聽

《The Music of Red Dead Redemption 2: Original Soundtrack》現已推出。(互聯網)

由Rockstar Games推出的年度大作《Red Dead Redemption 2》除了故事精彩、耐玩性高,情感豐富的音樂也扣人心弦。最近官方宣布,《The Music of Red Dead Redemption 2: Original Soundtrack》已於Apple Music 和Spotify等各大音樂平台上架,讓忠粉們打機後聽過夠本!



在Lakeshore Records合作之下,《The Music Of Red Dead Redemption 2: Original Soundtrack》由十一度拿下Grammy Award的Daniel Lanois製作,曲目由多名獲獎音樂人聯手打造,包括D’Angelo、Willie Nelson、Rhiannon Giddens與Josh Homme。



另一方面,由Woody Jackson作曲的配樂專輯《The Music of Red Dead Redemption 2: Original Score》將會於今夏稍後時間上市。