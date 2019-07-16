大健事：夏日濕疹大作戰

夏天濕疹大爆發！莫非要出動周芷若的九陰白骨爪止痕？

註冊中醫師李廣冀表示，濕疹這病古已有之，以前叫濕瘡或奶癬或四彎風，全身任何地方也可以生濕疹。「中醫認為是五臟及氣血失調，導致脾虛濕重，加上一些外因，如感冒、天氣極端變化，或者進食一些導致敏感的食物，便出現濕疹。



點戒口至啱？

濕疹患者一般都嚴守戒口原則。飲食方面，不應吃太多蛋白質，因為中醫認為，濕疹是一個高蛋白質引起的疾病，例如蝦蟹、牛肉等，較容易敏感。小朋友2歲左右，暫時未試過所有類型的食物，戒口方面要更為嚴格。通常在6個月初生嬰兒開始加固，濕疹小朋友要小心些，不可太快嘗試太多魚的種類，例如鰻魚、帶魚等。濕疹小朋友盡量不要喝太多海鮮湯。至於大人呢，戒口雖然很重要，但亦不可矯枉過正，如果很多食物也不吃，若只吃菜心、白飯、豬肉這3類食物，長此下去身體會變得虛弱，皮膚亦生得不夠好、不夠潤澤，所以當濕疹穩定後，戒口不用過於嚴格，可吃較多不同種類的食物。



濕疹患者應否使用冷氣？

其實濕疹很怕熱及流汗，室內冷氣溫度不會時凍時熱，不乾時濕的話，濕疹情況會較為穩定，不太痕癢，所以應該使用冷氣。但亦有人話：「整晚使用冷氣後，可令皮膚很乾會痕，應怎麼辦？」這個情況較為簡單，只需要搽些保濕潤膚膏等，便可改善乾燥問題。反而如果你不開冷氣，溫度不夠穩定，濕疹患者抓破皮膚，弄成傷口，容易被微生物所感染，較難處理。



夏天好熱，濕疹患者應否去游水？

濕疹患者不適合在泳池游水太耐，因為泳池有氯氣這種消毒劑，可能會刺激部分濕疹患者，令其皮膚更乾更痕。但可以在海灘游水，因為海水裏的海鹽，可紓緩皮膚的痕癢，亦可抑制皮膚部分微生物的生長，可減少濕疹的發炎情況。但在海灘曬太陽，暴曬卻會加重濕疹。

如果在屋企用浴鹽，模擬海灘浸浴又可行嗎？其實這是可行的。例如可購買一些死海鹽、或者岩鹽浸浴，每日浸15分鐘，都會對皮膚有幫助。但如果傷口太多的時候，用鹽水浸浴，會感到很痛，那時就不應使用。



食療介紹：



【蓮藕綠豆排骨湯】



材料：

蓮藕約1斤

綠豆2両

排骨半斤或瘦肉半斤

蜜棗2粒



做法：

1. 蓮藕洗淨後，去皮，每節都切下來，並去掉結節，後切件。

2. 排骨或瘦肉切件後，汆水備用。

3. 鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中煲2個小時，最後加入適量食鹽調味後即可飲用。



功效：蓮藕有健脾、清熱的功效。綠豆則發揮清熱解毒之效，如果綠豆放得愈多，清熱解毒效果更強。對於一些濕疹、有紅疹紅腫的人士都很適合。

注意：如果加肉的話，可用豬瘦肉或排骨，令味道更美味。記得千萬不要加鱆魚，因為鱆魚為海鮮，容易引致敏感。





【馬齒莧湯】



材料：

馬齒莧1斤

瘦肉1斤

薑1片

蜜棗2粒



做法：

1. 洗淨馬齒莧後，切段。

2. 瘦肉切塊，洗淨，汆水備用。

3. 鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中煲兩個小時，最後加入適量食鹽調味後即可飲用。



外用的話：馬齒莧1斤加清水煲滾。馬齒莧有抑制細菌的功效，類似金銀花煲水芫荽水，亦有清熱止痕排毒的作用。可在醫師的指導下使用。



功效：馬齒莧有清熱、解毒、排毒、去水腫等功效，尤其出現急性濕疹時，皮膚有些水腫，或者一些感染或滲液，亦適宜飲用，可有止痕功效。





【土茯苓粉葛湯】



材料：

土茯苓4両

粉葛1斤

扁豆2両

赤小豆2両

陳皮1塊

豬骨半斤



做法：

1、豬骨切件後，汆水備用。

2、鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中煲兩個小時，最後加入適量食鹽調味後即可飲用。



功效：土茯苓、粉葛、扁豆及赤小豆，均有煲清熱祛濕的功效。特別是土茯苓，尤其有效對付治療下肢水腫，以及濕疹的痕癢。





【竹蔗茅根水】



材料：

竹蔗1斤半

茅根1 両

馬蹄10粒



做法：

1、所有材料洗淨。

2、竹蔗切段，馬蹄去皮。

3、煮沸水2,000毫升水，放入所有材料，大火煮20分鐘，轉小火煲1.5小時，即可飲用。



功效：茅根可令濕熱從小便中排走，有助預防濕疹，以及紓緩濕疹發作時的不適。由於茅根毫無味道，馬蹄及竹蔗則可增添甜味，而竹蔗更有消暑效果，夏日流汗很多，飲用竹蔗茅根水，有消暑及預防濕疹發作。





【雞骨草煲豬橫利】



材料：

雞骨草約1両

黃豆2両

豬橫利2條

瘦肉半斤

生薑2~3片



做法

1.豬橫脷及瘦肉洗淨後，汆水備用。

2.所有材料放進鍋裏，加入清水2,000毫升，武火煲沸後改為文火煲2.5小時，調入適量的食鹽調味便可。





【雞骨草涼茶】



材料：

雞骨草4両

紅棗8粒



做法:

1.將雞骨草和紅棗略浸泡。

2.放入鍋中，並注入2公升清水，大火煮開後，加入冰糖，轉小火煮30分鐘即可。



功效：雞骨草有清肝解毒的功效。



注意：當涼茶的話，便要視乎該人的肝火情況。如果其體質比較壯實，一星期飲兩次也沒問題。如果比較虛寒的話，最好請教中醫師意見，看看是否可飲用。

