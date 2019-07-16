大健事：夏日濕疹大作戰
夏天濕疹大爆發！莫非要出動周芷若的九陰白骨爪止痕？
註冊中醫師李廣冀表示，濕疹這病古已有之，以前叫濕瘡或奶癬或四彎風，全身任何地方也可以生濕疹。「中醫認為是五臟及氣血失調，導致脾虛濕重，加上一些外因，如感冒、天氣極端變化，或者進食一些導致敏感的食物，便出現濕疹。
點戒口至啱？
濕疹患者一般都嚴守戒口原則。飲食方面，不應吃太多蛋白質，因為中醫認為，濕疹是一個高蛋白質引起的疾病，例如蝦蟹、牛肉等，較容易敏感。小朋友2歲左右，暫時未試過所有類型的食物，戒口方面要更為嚴格。通常在6個月初生嬰兒開始加固，濕疹小朋友要小心些，不可太快嘗試太多魚的種類，例如鰻魚、帶魚等。濕疹小朋友盡量不要喝太多海鮮湯。至於大人呢，戒口雖然很重要，但亦不可矯枉過正，如果很多食物也不吃，若只吃菜心、白飯、豬肉這3類食物，長此下去身體會變得虛弱，皮膚亦生得不夠好、不夠潤澤，所以當濕疹穩定後，戒口不用過於嚴格，可吃較多不同種類的食物。
濕疹患者應否使用冷氣？
其實濕疹很怕熱及流汗，室內冷氣溫度不會時凍時熱，不乾時濕的話，濕疹情況會較為穩定，不太痕癢，所以應該使用冷氣。但亦有人話：「整晚使用冷氣後，可令皮膚很乾會痕，應怎麼辦？」這個情況較為簡單，只需要搽些保濕潤膚膏等，便可改善乾燥問題。反而如果你不開冷氣，溫度不夠穩定，濕疹患者抓破皮膚，弄成傷口，容易被微生物所感染，較難處理。
夏天好熱，濕疹患者應否去游水？
濕疹患者不適合在泳池游水太耐，因為泳池有氯氣這種消毒劑，可能會刺激部分濕疹患者，令其皮膚更乾更痕。但可以在海灘游水，因為海水裏的海鹽，可紓緩皮膚的痕癢，亦可抑制皮膚部分微生物的生長，可減少濕疹的發炎情況。但在海灘曬太陽，暴曬卻會加重濕疹。
如果在屋企用浴鹽，模擬海灘浸浴又可行嗎？其實這是可行的。例如可購買一些死海鹽、或者岩鹽浸浴，每日浸15分鐘，都會對皮膚有幫助。但如果傷口太多的時候，用鹽水浸浴，會感到很痛，那時就不應使用。
食療介紹：
【蓮藕綠豆排骨湯】
材料：
蓮藕約1斤
綠豆2両
排骨半斤或瘦肉半斤
蜜棗2粒
做法：
1. 蓮藕洗淨後，去皮，每節都切下來，並去掉結節，後切件。
2. 排骨或瘦肉切件後，汆水備用。
3. 鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中煲2個小時，最後加入適量食鹽調味後即可飲用。
功效：蓮藕有健脾、清熱的功效。綠豆則發揮清熱解毒之效，如果綠豆放得愈多，清熱解毒效果更強。對於一些濕疹、有紅疹紅腫的人士都很適合。
注意：如果加肉的話，可用豬瘦肉或排骨，令味道更美味。記得千萬不要加鱆魚，因為鱆魚為海鮮，容易引致敏感。
【馬齒莧湯】
材料：
馬齒莧1斤
瘦肉1斤
薑1片
蜜棗2粒
做法：
1. 洗淨馬齒莧後，切段。
2. 瘦肉切塊，洗淨，汆水備用。
3. 鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中煲兩個小時，最後加入適量食鹽調味後即可飲用。
外用的話：馬齒莧1斤加清水煲滾。馬齒莧有抑制細菌的功效，類似金銀花煲水芫荽水，亦有清熱止痕排毒的作用。可在醫師的指導下使用。
功效：馬齒莧有清熱、解毒、排毒、去水腫等功效，尤其出現急性濕疹時，皮膚有些水腫，或者一些感染或滲液，亦適宜飲用，可有止痕功效。
【土茯苓粉葛湯】
材料：
土茯苓4両
粉葛1斤
扁豆2両
赤小豆2両
陳皮1塊
豬骨半斤
做法：
1、豬骨切件後，汆水備用。
2、鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中煲兩個小時，最後加入適量食鹽調味後即可飲用。
功效：土茯苓、粉葛、扁豆及赤小豆，均有煲清熱祛濕的功效。特別是土茯苓，尤其有效對付治療下肢水腫，以及濕疹的痕癢。
【竹蔗茅根水】
材料：
竹蔗1斤半
茅根1 両
馬蹄10粒
做法：
1、所有材料洗淨。
2、竹蔗切段，馬蹄去皮。
3、煮沸水2,000毫升水，放入所有材料，大火煮20分鐘，轉小火煲1.5小時，即可飲用。
功效：茅根可令濕熱從小便中排走，有助預防濕疹，以及紓緩濕疹發作時的不適。由於茅根毫無味道，馬蹄及竹蔗則可增添甜味，而竹蔗更有消暑效果，夏日流汗很多，飲用竹蔗茅根水，有消暑及預防濕疹發作。
【雞骨草煲豬橫利】
材料：
雞骨草約1両
黃豆2両
豬橫利2條
瘦肉半斤
生薑2~3片
做法
1.豬橫脷及瘦肉洗淨後，汆水備用。
2.所有材料放進鍋裏，加入清水2,000毫升，武火煲沸後改為文火煲2.5小時，調入適量的食鹽調味便可。
【雞骨草涼茶】
材料：
雞骨草4両
紅棗8粒
做法:
1.將雞骨草和紅棗略浸泡。
2.放入鍋中，並注入2公升清水，大火煮開後，加入冰糖，轉小火煮30分鐘即可。
功效：雞骨草有清肝解毒的功效。
注意：當涼茶的話，便要視乎該人的肝火情況。如果其體質比較壯實，一星期飲兩次也沒問題。如果比較虛寒的話，最好請教中醫師意見，看看是否可飲用。