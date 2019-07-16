本日日本：堅定流？合味道杯麵出四驅車？

要數最會製造話題的日本企業，專出即食麵的日清食品絕對係數一數二的高手，單單用合味道杯麵內的「謎肉」，便推出了接二連三的趣味PR企畫，足以令人拍爛手掌！日前該公司又有新搞作，忽然於官方Twitter帳戶上載了一幅四驅車模型圖片，特別之處係，四驅車車身係以合味道Mini的發泡膠杯身製成，負責製作的仁兄將杯身的曲線位利用得恰到好處，沒有施加額外塗裝但花紋卻相當到位，更不乏巧妙之處，例如車的前方放置了大大隻NISSIN（日清）Logo，車牌位則用了杯身的Bar Code，不過更搞鬼的是，用來維持車身平衡、增加或減少阻力用的導輪，竟然是杯麵內的乾蝦，令人會心微笑之餘，亦不得不佩服箇中的創意及功夫。而網友對如此特別的諗頭也紛紛留言激讚，就連迷你四驅模型生產商田宮亦留言話勁正，睇見兩間公司如此眉來眼去，估計嚟緊應該有機會合作，大家拭目以待吧！



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