失落近300年　巴洛克巨匠名作　重見天日受注目

今個月初，倫敦一場西洋古典油畫拍賣會上出現了一幅絕迹近300年的肖像畫《身穿黑衣的奧林匹婭‧麥道基尼‧潘菲利半身像（1591~1657年）》，受到不少藝術愛好者與收藏家的注目，最終以249.5萬英鎊成交。



這幅畫像出自西班牙藝術大師迭戈‧維拉斯蓋茲之手，作於1649至1650年，亦即是維拉斯蓋茲的創作豐收期，在此期間，他創作出多幅舉世聞名的傑作，包括對後世藝術家影響深遠的《教皇英諾森十世肖像》。



至於畫中人是17世紀羅馬最有權勢的女子Donna Olimpia Maidalchini Pamphilj，為當時教皇英諾森十世的嫂子及情婦，雖然沒有教皇的名義，卻能掌控梵蒂岡教廷的一切。在維拉斯蓋茲的筆下，這位傳奇女子的威儀凜然表露無遺，亦處處展現出藝術家善於捕捉和呈現畫中人個性的獨特天賦。



值得一提，該畫像曾落入17世紀意大利著名藝術贊助人及收藏家之手，有關它的最後記錄是1724年，隨後銷聲匿迹，及至1986年在一家荷蘭拍賣行重現於世，經專家的研究與鑒定，終確定是維拉斯蓋茲的失傳真迹。