Ladies' Night：炎炎夏日　裝備要昅實

【Columbia抗暑服飾 太陽幾猛都唔怕】

夏天是旅遊旺季，泰國布吉與峇里島都是熱門旅遊勝地，去到當地就唔少得玩刺激的戶外活動，但在烈日當空下，當然要做好防曬和降溫準備，避免中暑或曬傷。Columbia全新推出夏日最強抗暑戶外服飾，設計集防曬、速乾及降溫功能於一身，無論太陽有幾猛都冇有怕。

詳細睇：https://bit.ly/2XZWgon



【NET-A-PORTER 為女神打點度假行裝】

時尚網店NET-A-PORTER亦特別推出JET-A-PORTER度假系列專頁，網羅59款獨家別注服飾及 32個全新品牌，系列從日常必備款式以至晚宴禮服都一應俱全，讓女生足不出戶就可以輕鬆買齊所需行裝。

詳細睇：https://bit.ly/2LoIG7U



【喱士通花 仙氣女神必備】

清爽的穿搭向來是夏日造型的關鍵，但近年女生更追求清爽的仙氣Look，到底仙氣要如可打造？每逢到夏天，這兩種布料總是打造又美又仙造型的不二之選，喱士精緻的花紋浪漫優雅，通花布的鏤空圖案清新脫俗，輕薄飄逸和若隱若現的透視感，柔美的小性感，不費吹灰之力就穿出仙氣飄飄的魅力。

詳細睇：https://bit.ly/2Xlq8qC



【Esprit x CRAIG＆KARL 發放快樂能量】

上個月時尚界被彩虹色所佔據，是因為「同志驕傲月」，雖然6月已過，但爭取平等又豈止在6月？Esprit將這場運動精神延續至7月，邀請著名藝術家CRAIG＆KARL，以藝術為出發點，配合象徵平等與愛的「彩虹」色調，打造出高辨識度的男女服飾。

詳細睇：https://bit.ly/2xvN38l



【Cath Kidston旅行袋減價 女生咪走雞】

每次去旅行，需要的袋子就特別多，由大大個的旅行袋，到擺放隨身物的小手袋、護照套、化妝袋，還有不同大細的摺疊袋，瘋狂購物時真的大派用場。

詳細睇：https://bit.ly/2XqdhZg



【瑪麗貓聯乘：CHOCOOLATE 俘獲少女心】

提起動畫電影《富貴貓》，大家一定會想到頭上綁着大大個粉紅蝴蝶結的MARIE（瑪麗貓）。經常與迪士尼合作的：CHOCOOLATE，今次便挑選了優雅可愛的MARIE做主角，推出一系列充滿少女心的聯乘單品，喜歡瑪麗貓的女生不容錯過。

詳細睇：https://bit.ly/30DTVx5



【Marni裙褲疊穿 玩層次又吸睛】

連身裙向來是女生們的衣櫥必備單品，因為不用費神去搭配，一穿上就可以出門夠晒方便。但對造型講究的潮人，單着一條連身裙會略嫌單調，唔夠睇頭，時尚界便為連身裙帶來一種新着法，除了單着，更鼓吹以長褲混搭的裙褲疊穿，為穿搭增加多點層次感，更可以穿出意想不到的好看與時髦。

詳細睇：https://bit.ly/2xH9pDM



【炎夏露腿 這3款短褲一定要有！】

短褲向來是炎夏必備的消暑單品，露出雙腿為造型解熱又性感，難怪女生們都大愛。雖然今季唔少時尚網都力推Biker Shorts是最流行的短褲款，但這款緊身短褲實在好蝦人穿，唔係人人玩得起，其實短褲有很多種不同款式，除了Biker Shorts外，這3款短褲也非常流行，分別是牛仔短褲、西裝短褲和Boardshorts，不同風格的設計，女生可對號入座穿出不同的消暑型格。

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