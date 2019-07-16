【深夜字聊】過程疼痛　性生活成苦差

Q：我結婚一年，婚前冇性經驗。計起來也有幾十次的親熱中，數得出只有3次是能成功進入的，其中一次是破處。下體是有足夠濕潤的，但丈夫稍作深入，半途我便痛得不能繼續，要拔出作體外射精。丈夫經常說又不是要懷孕根本不用急，又叫我放鬆，但其實我已很放鬆了，因我真心期待成事。現在我感到困擾又失自信，又發覺性生活後下體會有異味分泌，這是發生甚麼問題呢？



馮小姐



A：性交疼痛是女性性功能障礙之一，長期的疼痛會令女性沮喪，性自信低落，打擊伴侶親密關係。

若女性在性生活時，察覺自然分泌充足，個人也放鬆，性交疼痛就未必關乎心理因素，可把焦點置於生理因素方面。

引發性交疼痛的性器官部位分為3處：

第一種是表面外陰疼痛──稱為「外陰前庭炎症候群」，症狀是陰莖或手指稍微碰到外陰或陰莖正要進入時，外陰部立刻感到疼痛或抽搐，甚至灼熱難當。表面外陰痛的原因有可能是生理問題，亦有機會是心理因素使然。如果是生理問題，通常是陰道口受感染。女性可先嘗試自行作初步檢查，勇敢面對自己的身體，清潔手部，找一面鏡子照看下體，如陰道口有不尋常紅腫，及觸碰時有疼痛感，即符合「外陰前庭炎症候群」徵狀。加上你提到分泌有異味，須留意此症。

第二種是陰道中段疼痛──成因是先天性陰道短，或已患上膀胱炎或尿道炎。

第三種是深部疼痛──這類疼痛常見是女性患有子宮內膜異位症、子宮後傾、骨盆腔發炎等問題。

由於情況疑似是生理疾病，建議你盡快約見醫生做婦科檢查，排除問題根源，使困擾早日迎刃而解，讓性福重臨。



李偉儀