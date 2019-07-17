港唔斷戲　藉電影講道理

人生如戲，感激電影的出現，令有限生命經歷了無數人生，而在這些光影交織的故事當中，教曉我們的是小知識，也是大道理。90後中文科老師Oscar，數年前開設專講香港電影的專頁「港唔斷戲」，近日更把影評集結成書，解說61套港產片所引伸的深層意義和道理，講課之餘，亦希望香港不會「斷戲」。



【由古惑仔開始愛上】

大學時期修讀社會學，畢業後從事教育工作，Oscar的背景看似與電影毫無關係，就是因為某次經歷而迷上這個光影世界。「印象中，首套入戲院觀看的電影，就是《98古惑仔：龍爭虎鬥》，當時的體驗是很深刻的，『古惑仔』是香港獨有名稱，雖然『古惑』，但幾位主角不會出賣兄弟、不會講粗口，當中的情義非常引人入勝。」Osacr續指，電影是世界第8藝術，會涉獵到美術、文字、鏡頭拍攝等，是其他藝術如繪畫、音樂、文學等藝術的總和，難以想像沒有電影的世界。「若果電影消失了，人們失去的是對世界的想像，以《香港製造》為例，電影是陳果導演對香港回歸後的想像，當時無人知道香港將變成甚麼模樣，但如果我們對未來沒有想像，只顧處理當下事務，會是社會的重大損失，畢竟社會的進步是來自想像和希望的。再者沒有了電影，人們便會缺失宣洩情緒的空間，因為某些我們在現實中經歷不到的事情，可透過電影實現，得到某程度上的釋放。」



【電影意義在於學習】

有人說電影是娛樂，但對於Oscar而言，電影的意義絕不僅止於此，因電影可做到經世致用。「看電影，除了可學習到與電影背景相關的小知識外，亦會從中影響到觀眾如何立身處世。每個角色都有自己的生命，在設定的性格下，主角會如何作出抉擇，這是觀眾值得細味的地方。我們只不過是一個人、活着一種生活，但透過電影可看出不同角色在遇到難題、矛盾時的處理方法，如果能夠把所學到的應用在現實生活上，對個人的情緒商數、逆境商數、人際關係上都有很大的幫助。」為了揭示香港電影為觀眾帶來的60堂人生課，Oscar推出了個人首本著作《電影講義》，分享在港產片中學習到的做人道理，並設有社會、黑幫、愛情、喜劇等類別，而對於近日繃緊的社會氣氛，Oscar認為《逆向誘拐》是可用得上的課堂「讀物」。「電影設定為一個限時遊戲，到了結尾向觀眾拋下了一個問題：作為年輕人，在今時今日的社會，你會選擇一份錢途和前途並重的工作；還是做一件有機會失敗，但能夠影響社會、以至整個世界的事？答案是留白的，但相信觀眾會自有答案。」



《電影港義——香港電影的六十堂人生課》



出版社：蜂鳥出版（攤位：1A-E22 & 24）

