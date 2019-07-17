小金門親試　逼真模擬射擊

「打還打，唔好打頭得唔得？」如果係模擬射擊，咁咪得囉神槍手。在金門外島「小金門」烈嶼上，去年原來新開放了全國民台第一座「后麟步槍模擬射擊館」，給遊客體驗逼真的模擬射擊。它原址在2014年前是軍用設施，自軍隊裁撒後才交由金門縣政府管理運用。射擊館每天設有8個梯次可預約，每梯次最多可容納12人體驗，參加者亦可穿上現場提供的迷彩軍服「上陣」，拍照打卡可更有Feel。體驗流程非常認真，首先每梯次「隊員」都要先上堂，聽教官講解射靶計分方式，大家也要手拿步槍，學習基本瞄準技巧。步槍雖然只能發射看不到的紅外線，但槍枝大半跟真槍無異，無論重量與質感都極像真，比一般野戰遊戲用的電氣槍更有實感。



聽罷講解，我們終於可走進射擊靶場。射擊體驗分3回合，我們按教官指示，在極寬闊的屏幕前一字排開，大家一開始都採取最省力的臥射姿勢，應對第1回合的25m定靶射擊，限3發子彈，由於距離近，3發全中不難。第2回合是75m定靶射擊，限6發子彈，靶小了很多，想6發全中再也不易。壓軸的第三回合，子彈上限為120發（每彈閘30發），但目標再非定靶，而是像打遊戲機一樣的CG動畫，場景為金門古寧頭戰役中的北山古洋樓，你要槍擊蜂擁而至的搶灘士兵，個個會行會走又細粒，令大家都緊張得起身改用跪姿射擊，務求一個不灟殲滅敵人……緊張過程轉眼即逝，各人最終都會獲得個人射擊戰績單一張，單上有齊你3個回合的成績，包括你在血戰灘頭的殲滅率，還會Key埋你拿槍的靚Post照上單上，作紀念認真無得頂。而設施開放至今，仍保持免費開放體驗的推廣階段，趁現在去就最抵玩了，不過由於玩者眾多，記得先行預約。



后麟步槍模擬射擊館

地址：金門縣烈嶼鄉后頭聚落內

開放時間：8:00am-12:00nn / 1:30pm-5:30pm / 6:00-9:00pm（逢周三休）

費用：NT$350（約HK$86）（現階段仍免費開放體驗）

預約電話：886-82-363455

備註：必須預約。參加者限12歲以上。

鳴謝：金門縣政府觀光處、台灣觀光局