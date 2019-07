Superfood護膚大流行　皮膚都要食好啲！

「You Are What You Eat!」所以健康和好膚質都是吃出來的!但怎樣吃才有效?可有想過仿傚外國美容達人近年鼓吹的「有營護膚法」,給肌膚「吃」Superfood?希臘護膚品牌Apivita近日推出1+1煥膚面膜排毒凝潤系列,當中的角豆排毒煥膚面膜加入地中海超級食物-角豆,能有效地吸收皮膚上多餘的油脂及污垢、淨化皮膚、收細毛孔。小編在發布會上即時試用10分鐘後,發覺其效果不俗,能快速回復皮膚的水潤和光澤感,而且以橡木活性炭製造的面膜,設計頗貼膚,使用時不會出現滑落的情況。



至於另一款牛油果凝潤煥膚面膜,則加入另一種海超級食物-牛油果,具深層補水、滋潤和紓緩功效。面膜纖維採用椰子生產的天然纖維素而成,非常薄貼,用後皮膚滋潤清爽,連敏感肌也合用。兩款Mask可互相搭配使用,提供速效修護,是居家旅行方便之選。



除Apivita外,同樣來自希臘的Korres,今夏亦推出食用級希臘乳酪活性護膚系列。小編最欣賞的是品牌在調配產品時保存了乳酪中的大量蛋白質、礦物質、維他命,這比普通乳酪強2.5倍,可強效修護肌膚。系列中的營養睡眠面膜更可作曬後補水修護,用後能顯著減少細紋及收細毛孔,好適合愛玩戶外活動的女生使用。