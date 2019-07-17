三界五行：常食豆腐滋潤養顏

家常便飯的豆腐，本來是小菜一碟，但發明豆腐者，竟是漢高祖劉邦七兒子劉長的兒子劉安。劉安身為皇孫，為甚麼要搞豆腐營生呢？



劉安世襲劉長的淮南王位，養尊處優，一方面著書立說，在老子、莊子思想基礎上，寫了中國最古老的百科全書《淮南子》；一方面與八位志同道合的方士高人，上山修道，在煉仙丹過程中，用山泉水磨黃豆，製成「菽乳」，無意中，石膏與「菽乳」碰撞，凝固後變成豆腐。但當初較長一段時間仍稱豆腐為「菽乳」，菽即是豆，讀「叔」音，「菽乳」就是豆汁，直到唐朝才正名為豆腐。民間稱譽豆腐「福黎」，腐與福同音，寓意「福及黎民」，也有稱為「王糧」，因為未普及之前，只有王家才可以品嘗。用清白的豆腐形容清官「潔己勤民」。豆腐的別名很多，唐朝武則天和清朝慈禧駐顏有術，其中一個秘訣就是喜歡吃豆腐。武則天稱豆腐為「白玉」，慈禧稱豆腐為「青方」。豆腐是素食中營養最豐富，深受道教、佛教兩界人士歡迎，由於兩教皆注重分享，豆腐很快走入尋常百姓家。



豆腐食法有很多種，最簡單清淡就是清蒸豆腐，現在市場買的豆腐有兩大類，一類較結實，用來煎炸炆煮；另一類較軟滑，即是「腍豆腐」、「布包豆腐」，清蒸用後者，烹調很簡單，用碟盛載，隔水大火蒸三分鐘，倒去水分，灑葱花，淋熟油，加生抽，灑幾滴麻油提鮮增味，這就是葱花拌豆腐——一青二白。



方向宇