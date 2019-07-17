【家樂事】打破傳統　北歐設計玩顏色

北歐風格的家居裝潢，近年大受追捧，然而色調上總離不開白、灰、木色，為打破傳統， Grande Interior Design室內設計師Maggy特別在是次單位的不同位置大玩綠色系，例如於客廳採用墨綠色牆身、飯廳選用草綠色吊燈燈罩、兒子房間的青色牆身等，為樸實單調的北歐居所帶來絲絲玩味，型格十足。



由於原則的廚房面積較細，加上屋主兩夫婦少有入廚，反之希望設有一個休閒餐飲的區域，於是設計師把原裝的牆身拆走，改為開放式廚房，並加設長形工作枱，形成一個U形設計的廚櫃，可放置大量餐具、廚品外，亦讓屋主能在此品嘗早餐、小吃。飯廳位置放置了一張木色餐桌，配合白、灰色的木椅腳餐椅，簡約舒適。



【採開放式 擴闊空間】

此單位一家三口居住，原則是3房間隔，所以細房沒有必要性，加上客廳空間狹小，為了在視效上擴閣客廳，設計師拆走細房與客廳的牆身，改為開放式的工作間，牆身貼上活潑佻脫的青黃色配灰色的幾何圖案牆紙，加強北歐氣息。設計師特意升高地台，以及於天花裝設射燈，可以添加隱藏式儲物位置的同時，亦能劃分客廳及工作間位置。此處放置了一張淺木色的長形書桌，既方便男戶主在家工作，亦能讓兒子在此做Project，享受親子共處的樂趣。



至於主人房，其以深淺不一的藍色牆紙拼成的特色牆，大膽破格，配合灰色布料裝飾的床板，以簡潔設計提升溫暖感。而睡床旁邊的衣櫃門加裝鏡面，增加室內空間感之餘，亦可避免室內用色過於深沉。兒子房間一邊用上青色牆身，另一邊則選用彩色條子牆紙，讓整間房間充滿活力朝氣。



單位詳情

屋苑：皓畋

間隔：兩房兩廳

裝修費：約70萬