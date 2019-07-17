我係敢煮之豬手同豬腳點分好？

我係「敢」煮



我唔係大廚，亦無上過堂學過廚，只係由細幫手入廚煮飯，可以話係由細煮到大，兼因為做嘢接觸好多大廚，偷到唔少師，唔敢話煮餸好叻，但堅鍾意煮，又乜都敢煮敢試嘅現代港女。



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如果有人問豬手同豬腳有咩唔同，或許有人會答：咪一樣！少年，你太年輕了！雖則話豬手同豬腳都係豬四肢，但如果講到烹調同食味，就真係有唔同，不得不仔細分一分。



所謂豬手，當然係指豬前腿，而後兩隻就係豬腳，每肢都有兩大兩小嘅蹄甲。外形上，豬手會見有一個彎曲嘅關節位以及一大塊肉連住，而豬腳則肉少得多，且皮厚一點，見到嘅都係大舊骨頭。



遇着有人問，手腳邊隻好食啲嘅話，呢個問題連「豬肉佬」都唔識答，不過可以話畀大家知，要選豬手定豬腳，主要看閣下鍾意食肉定愛骨膠原。正如之前講過，如果閣下愛啖啖肉嘅話，豬手當然啱心水多啲，但如果閣下喜歡⁭噒骨同埋豐富骨膠原嘅話，就梗係揀豬腳喇！



至於烹調，其實可以好多變化，西式嘅鹹豬手、韓國豬腳、中式白雲豬手、熏蹄及滷豬腳等，而當中有一味，係家家戶戶有小朋友出世，長輩都會準備一大鍋嘅豬腳薑。



從前嘅薑醋，由於係為了生完BB嘅坐月媽咪而準備，所以只會用骨膠原豐富嘅豬腳炮製來補身，並請上門探親嘅好朋友享用，討其「好酸」（好孫））嘅吉利之意。時至今日，很多人為了賣相及食味好，唔再一味用豬腳，亦會加入腳手嚟製作。至於要炮製一鍋豬腳薑，用料唔多亦唔複雜但處理工夫卻不少，由於通常分量唔少，準備材料用嘅時間自然多唔少，而且，煮好一鍋薑醋，識得保存，同滷水一樣，可以用上好一段時間，甚至做「家傳之寶」都仲得。



豬腳薑用嘅材料其實唔多，一般只係豬手及豬腳各一對（街市通常係豬手逐斤秤 ，豬腳成隻計，大家可視乎情況而定）、雞蛋、甜醋及老薑。材料買回去後當然是清洗處理，豬手豬腳去毛洗淨斬件後汆水、雞蛋烚熟去殼、老薑去皮（有人會切件或切片，小編愛原塊，視乎喜好）。將甜醋倒入瓦煲（亦可用玻璃，但不要用鐵或不銹鋼器皿）後煮滾，放入薑，滾起，轉小火煲多20分鐘左右（視乎分量），放入豬手豬腳，滾起後以文火燜煮至軟腍，放入雞蛋，再滾起後可熄火，浸至雞蛋上色便可食用。