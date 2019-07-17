本日日本：Kawaii呢！忍者亂太郎列車開動

作為日本著名長篇動畫的《忍者亂太郎》，相信香港有唔少朋友係粉絲，而一直以來《忍》都Keep住跟唔同單位搞聯乘活動，最新鮮熱辣係與連結兵庫縣神戶市與姬路市的山陽電氣鐵道合作，於本周五（7月19日）至9月8日期間會推出名為「與忍者亂太郎出門 山陽沿線之段」的活動！當中焦點有將一輛6000系列車改造成「與忍者亂太郎出門號」，該列車由3個車廂所構成，運行區間為山陽姬路站~阪急．阪神神戶三宮站、飾磨站~山陽網干站，特色係每個車廂左右兩邊都採用不同的顏色及角色圖案，屆時忍術學園1至6年級的代表學生都會粉墨登場。另外，車頭亦換上了特製的銘牌，而車內則吊有介紹忍術學園的海報，無論列車內外都洋溢着濃郁的《忍者亂太郎》氣息，正呀！



與此同時，活動還包括了其他不同項目，例如於山陽電車5個車站共6個地方（板宿站（2個地方）、山陽垂水站、山陽明石站、飾磨站及山陽姬路站）各有Stamp Rally印仔收集，集齊可於板宿站換領原裝筆記簿（限頭10,000名），並另可於該站參加抽獎活動。有關方面亦推出了活動特製1日券（大人1,300日圓，小童650日圓），可於1日內任搭任坐山陽電車全線，及可來回乘搭須磨浦纜車及爬坡軌道車，和包回轉展望台入場， 而根據售賣日期的不同，分別有兩種圖案設計。活動還會發售「與忍者亂太郎出門紀念乘車票」，一Set包括有板宿站、山陽垂水站、飾磨站、山陽明石站及山陽姬路站各站出發的5張乘車票連台紙（售1,000日圓），粉絲肯定勁Buy。



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