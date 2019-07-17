口碑更勝神之水滴第一使徒

《神之水滴》雖然只是一套漫畫，但卻帶來了無數有關葡萄酒的知識。故事講述知名的葡萄酒評論家神咲豐多香留下遺言要兒子神咲雫與養子遠峰一青比賽，找尋他所挑選的12瓶葡萄酒「十二使徒」以及最出色的「神之水滴」，勝出者將可獲得所有的遺產。而「第一使徒」就是Domaine Georges Roumier Chambolle-Musigny 1er Cru Les Amoureuses 2001。話雖如此，但其實現實中2001年並不是最佳年份，相反，遠峰一青找到的1999年才最受推崇，著名酒評人Allen Meadow對2001年的評分為87分，1999年則獲94分，而5月在紐約舉行的一場拍賣會中，Chambolle-Musigny, Les Amoureuses 1999 Domaine Georges Roumier就以超出估價62,000美元（港幣$483,600）成交。



建於1924年的Georges Roumier是Burgundy地區Chambolle­-Musigny村的著名酒莊，現時由第3代的Christophe Roumier掌管，他是Cotes de Nuits最活躍的葡萄酒釀造人之一，該村的人口不足400人卻擁有Le Musigny與Bonnes Mares兩塊特級田。此酒採用黑皮諾（Pinot Noir）釀造，風格優雅，口感柔順如天鵝絨，散發着芳香迷人的紫羅蘭香氣。