【深夜字聊】引到男友變三次郎

講到性感嘅泳衣，相信比堅尼必然入三甲之列，只係性感係咪代表可以引起男士嘅邪念呢？有位女網民就有咁嘅遭遇。佢話：「遲啲同男友去沙巴旅行，咁就梗係買定套比堅尼騷身材。反正都要試吓啱唔啱着，咪諗住着畀個衰佬睇，睇吓佢覺得邊件好睇。點知佢瞄咗一眼就求其咁答。我自問有胸有籮，以為佢都𥄫多幾眼㗎！見到佢咁嘅反應，我咪笠番件大碼T 恤，自己照鏡睇吓好唔好睇。點知佢突然行埋嚟掀起我件T恤，望住我條泳褲話好Sexy，跟住就同我玩推車仔。佢嗰晚不知幾咁興奮，足足嚟咗三次呀！事後問佢做乜咁鬼熱情，佢笑吟吟話因為着咗件T恤 反而令佢更有幻想。男人真係怪囉，齋着比堅尼就冇反應，笠咗件T就咁恤 興奮，真係唔明。」



網友神回應：



酷熱有乳：其實對男人嚟講，性感唔代表一定心郁，情況就等同我老婆如果齋着內衣企喺我面前，我一啲性趣都冇，反而穿着一條透視連身裙，我就即刻硬晒軚。



Smoothy：我老公都係咁㗎，如果我剝光豬嘅話，佢實彈我身材呢樣嗰樣，如果我着住套返工制服嘅話，佢就成日嚟搞搞震，話咁樣先至有吸引力。



Luna：其實一件大碼T恤對男人嚟講真係好性感，因為佢哋會幻想裏面乜嘢都冇着，所以你男友先至會走嚟掀起件T恤，,而且表現得好興奮。



日日都有碗湯：以我過來人嘅經驗嚟講，呢種誘惑用得幾次就冇效，如果你想保持男友對你嘅好奇心，記得要諗多幾種唔同嘅造型，否則佢會愈嚟愈冷淡。



