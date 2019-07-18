【健樂事】7招治喉痛 冇喉糖一樣得
相信大家都試過喉嚨痛吧！一般人都會食粒喉糖，以為可以紓緩徵狀，但早幾日消委會公布，部分喉糖的糖分極高、標籤未有列明每日服用上限，或營養標籤與成分列表不符，一旦過量食用，更有可能引致口腔痛、出紅疹、胃部不適、呼吸困難等不良反應！
其實喉嚨痛的成因有很多，最常見是飲食沒節制，吃了過多辛辣煎炸之物，令腸胃積熱，當熱氣上沖，便會引致咽喉腫痛。另外，細菌感染、睡眠不足或用聲過度，同樣會對喉嚨造成損傷。想紓緩痛楚，不一定要靠喉糖，以下7招都可以幫到手，大家不妨試試。
第1招：唾液潤喉
把口合上，舌尖固定於門牙後的上顎位，讓唾液分泌增加，再慢慢咽下，可發揮潤喉、解毒的作用。
第2招：多喝溫水
保持咽喉黏膜的濕潤，有助紓緩喉痛，建議多喝水或進食流質食物。
第3招：沖服蜜糖
純正的蜂蜜有抑菌、抗炎之效，若喉痛因喉乾而起，不妨以暖水沖服。
第4招：減少說話
經常大聲叫喊、說話或唱歌，喉嚨的肌肉會因為過度操勞而引起痛楚，因此喉嚨痛時應減少說話，並注意聲量，不宜太大聲或壓低聲音。
第5招：熱敷喉嚨
以熱毛巾、暖包或暖水袋敷於頸喉位置。
第6招：遠離炸物
避免吃煎炸、辛辣、烤炙、油膩的食物，以免進一步刺激咽喉，加劇腫痛。
第7招：善用中藥
多種中藥材對治療喉嚨痛均具療效，如板藍根、連翹、牛蒡子、麥冬等，只要配合不同的藥方，便能減少喉嚨痛。舉例，若喉痛是因煙酒過多或經常熬夜而起，可將四分之一個羅漢果搗碎後放入茶包袋，以滾水沖服。
【參考食療】
滋陰清熱飲
材料：天冬12克、麥冬12克、桔梗9克、蘆根20克、崗梅30克、甘草6克
製法：以水煎服，每天1劑。
功效：滋陰清熱，解毒利咽，適用於治療咽喉腫痛和急性咽喉炎。
羅漢果梨梅煎
材料：雪梨1個或雪梨乾30克、羅漢果半個、崗梅20克
製法：以水煎服，或代茶水飲，每天1劑。
功效：具有滋陰、清熱、解毒等功效，可紓緩急性和慢性咽喉炎。
銀耳沙參雞蛋飲
材料：銀耳10克、北沙參10克、雞蛋1至2個
製法：水煎取汁，打入雞蛋，蛋熟後加適量冰糖，即可服用。
功效：有養陰、清熱、潤肺等功效，適用於陰虛肺燥引起的咽乾喉痛。
沙參玉竹麥冬煎
材料：沙參15克、玉竹10克、麥冬10克、天花粉3克、地骨皮6克
製法：以水煎服，每天1劑。
功效：對恢復聲帶疲勞、防治嘶啞有良好效果。
烏梅飲
材料：烏梅5枚
製法：把烏梅搗爛放進杯內，以適量開水浸泡15分鐘，去渣，慢慢含咽，每天飲用1次。
功效：斂陰生津，適用於紓緩慢性咽喉痛及聲音沙啞等症。