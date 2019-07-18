三界五行：豆腐入饌老幼咸宜

各地都有獨特的豆腐食制，清朝宮廷的御膳食譜有多款菜式是用豆腐做主要食材，理由有兩個，一是御醫推薦，豆腐是健康食物；二是太后、皇帝、王后、王子、公主都喜歡吃。今時今日，這些御膳豆腐，酒樓飯店有供應，而且製作簡單，各位都可以按照自己和家人口味下廚炮製。



鍋塌豆腐本來是魯菜，硬豆腐（又叫板豆腐、北豆腐、實豆腐）切厚片，用鹽、胡椒粉醃半小時後，抹乾水分，蘸雞蛋漿，油炸或煎至金黃色，用雞湯、生抽、糖、生粉打芡，灑葱花、紅椒絲點綴後上碟。



蘇浙人也喜歡豆腐入饌，夏天用豆腐、鹹肉、鮮筍煮湯，煮好後，加幾條青綠的小白菜或小棠菜，非常開胃，不過鹹肉最好先汆才煮湯。



御膳的宮保蝦仁豆腐名氣很大，但製作不難，豆腐切丁，蝦仁用餐紙吸乾水分，加雞蛋白、胡椒粉、料酒醃十分鐘，紅蘿蔔丁、葱花、青椒丁、紅椒丁備用，先用薑蒜起油鑊爆炒豆腐盛起，再用油泡熟蝦仁，加入備用的配料，用雞湯、生粉水、生抽、糖打芡，喜歡食辣，可適當加辣椒或豆瓣醬。



粵菜有一味「老少平安」，夏天用來撈飯，一家大小都愛吃，製作也不難，主角是南豆腐（即腍豆腐、軟豆腐），鯪魚滑（街市超市都有現成），用雞蛋白、生粉，把豆腐、魚滑順時針攪勻，加入剁碎的蝦米，隔水大火蒸八分鐘，加熟油、生抽、葱花，營養豐富。



方向宇