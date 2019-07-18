Pet Pet聯萌：《Friends》愛動物男人最可愛

相信有留意歐美影視新聞的人都知道，經典美劇《Friends》即將於下年年初離開Netflix。相關消息一出，令一眾影迷心碎，畢竟曾有外媒報道指，《Friends》是不少人訂閱Netflix的原因。



消息雖然令人心痛，但我們始終要接受。事實上，即使《Friends》早在2004年已播出大結局，但其受歡迎程度一直不減，現時不少以劇集為主題的專頁，均由90後、00後設立，他們重溫神劇，令神劇再次流行，可見神劇魅力就是經得起時間考驗。稱得上為神劇，除了因爲劇情夠貼地外，有情有義的角色演繹更是重點，而在Season 3中、Joey（Matt LeBlanc飾）和Chandler（Matthew Perry飾）飼養雞、鴨的情節，更傳遞了愛護小動物的訊息。



情節講述傻氣的Joey無故把一隻小雞帶回家，被同住的Chandler反對，更揚言要立即把小雞送走；然而，當得悉被送走的小雞將會遭人道毀滅後，不忍心的Chandler無奈要與小雞同住，繼而「日久生情」，除了與小雞一起看電視、為牠洗澡及唱歌外，更收養了另一隻鴨與小雞為伴，盡顯Chandler可愛與童真的一面。



睇片：https://youtu.be/Dje2gp3bzio