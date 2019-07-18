【靈敢侶情】心碎是這樣煉成的……

心碎是怎樣來的？



因為愛過、信任過。



曾經，我對你的愛，是絕對的、是沒有懷疑的。以前，我十分肯定在我發生事情的時候，你會保護我；我更加相信，在我有不滿意的時候，你會在我身邊好好地聽；而在我對你表達憤怒的時候，我亦堅信，你不會站在別人的身邊。



那時候，我還跟人說︰你是最好的。走遍世上每一個角落，見過不少跟你相像的人，你還是最出眾、最無懈可擊的。我因為有你而感到驕傲，我會為你辯護，為你鼓舞。



這份本來很絕對的愛，突然在一年裏毫不起眼的一天、突然在其他人的生活都沒有驚心動魄地改變的一天，你變了。你不但沒有保護我，還傷害我；我說甚麼，你都不聽了；在我氣憤罵回去你那裏的時候，你還說我野蠻、囂張、耍心機、沒腦、暴戾。



昨天還愛，今天不愛，中間發生了甚麼事呢？我想不通，想不到，想不起。難道，你瘋了嗎？不會的，你還振振有詞地指摘我呢。又難道，你受了甚麼壓力？抑或，你根本從來沒愛過我？



昨天的你、今天的你，分別實在太大了，黑白兩面的極端，拉扯着我的心，把我的心都拉開了，扯破了。我對你，就這樣心碎了。



不過想一想，說到底，你還是笨吧！



你知道嗎？傷害一個人最毒辣的做法，不是打、不是罵、也不是讓他突然心碎，而是透過日積月累的無視，去讓對方慢慢經歷失望和撕心裂肺的痛、慢慢流血不止。只有歲月的煎熬，才能令一個人由失望變絕望，絕望變無望；有話變沉默，沉默變無言，最後飄到心死的境界。而你呢？卻選擇了最可怕的方法，你可知道，碎了的東西，不等於死了，破碎了的心，還會用最後一口氣替我不忿，將一顆本來愛你的心，化成千片萬片恨你的碎片。



本來，你不會被恨，我也不用心碎；又本來，你有更加好的方法讓我無疾而終，可你卻偏偏選擇跟我兩敗俱傷。我愛過你，算我傻，你沒腦地傷我，你也夠笨了。



不過，我還得謝謝你對我這麼愚笨地狠心，讓我此生都記着，以後要好好保護自己，不能再有下次。



相信，現在你寧願我心死吧？



周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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