本日日本：徳島美術館搞「革命」？世界名畫前Cosplay

搞革命？好敏感喎！冷靜啲，說的是位於德島縣鳴門市的「大塚國際美術館」在7月舉行的年度活動「名畫人物角色扮演節2019」，今年主題為「革命」，是以在紛亂時代被創作出的古典畫作為對象，讓大家可在名畫前玩Cosplay，這些名畫作品包括有里戈的「路易十四的肖像」、畢雪的「龐波德夫人」、達維特的「拿破崙加冕禮」、德拉克洛瓦的「領導民眾的自由女神」等等，你甚至可變身成達文西的「蒙娜麗莎」或馬奈的「吹笛子的少年」，認真盞鬼。大塚國際美術館的觀賞路線超逾4公里，館中千幅「世界名畫」都是經過特殊技術而重現於陶板上的複製品，全球25國超逾190間美術館的收藏，都能在這裏觀賞以超近距離欣賞，甚至觸摸，真心是藝術平民化典範。



名畫人物角色扮演節2019~革命篇

日期：2019年7月17日至11月24日

地點：大塚國際美術館（徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池65-1）

開放時間：9:30am-5:00pm

活動費用：免費。但須另付美術館入場費

門票： 成人3,240日圓（約HK$237）/ 大學生：2,160日圓（約HK$158） / 高中生或以下540日圓（約HK$40）

網址：http://o-museum.or.jp/t_china/

