果粉聚焦：新款Emoji發表　「打喊露」夠貼地

每年的7月17日都是世界Emoji日，為了慶祝，Apple特別公開一系列即將於今年秋天推出的全新表情符號，涵蓋了食物、動物、活動及人臉等類別。



通常用於表達情侶及關係的「拖手」表情符號，未來將有更多膚色、性別的組合，例如黑人男性與亞洲女人拖手等，合計共有75種組合，藉此鼓勵包容和多元文化。另外，Apple去年曾向Unicode Consortium提出建議，以帶來更多關於傷健人士的表情符號，所以未來將可輸入導盲犬、戴上助聽器的耳朵、輪椅、義肢手臂及義肢腳足等表情符號，照顧不同人士需要。



其他新款表情符號還包括打喊露、一件頭泳衣、格仔餅、鷹嘴豆餅、牛油、蒜頭、班祖琴、降落傘、風箏及搖搖等，而動物也有樹懶、紅鸛、紅毛猩猩及臭鼬等新成員，當中樹懶維肖維妙，用來形容懶人就最適合。



59款採用全新設計的表情符號將於今年秋季以免費軟件更新形式向iPhone、iPad、Mac及Apple Watch提供。全新表情符號的創作以Unicode 12.0已批准的字元作基礎。