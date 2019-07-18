SIM2 NERO 4S　投影400吋4K靚畫

如想安坐家中都感受到媲美戲院的震撼靚畫面，SIM2新推出的4K HDR投影機NERO 4S UHD HDR會是你杯茶，內置德州儀器的單塊0.67吋DMD晶片，能投影出極為細緻自然的4K（3,840×2,160）影像，同時更支援HDR，有效加強影像的亮度、層次感及色彩細緻度，就算播放畫面偏暗的影片，暗位仍保持深黑實淨，配合廠方開發的純玻璃鏡頭，提供更為細緻的影像分析力，而且廠方在部分光學部件上塗上特殊塗層，更令色彩更深更實，將畫質原色完全表現出來。



如果投影機亮度偏低，投影3、4百吋超大畫面時，影像就可能偏暗，針對此問題，NERO 4S UHD HDR就設有超明亮的450W燈膽，可將亮度提升至6,000流明，就算將畫面拉大至471吋，仍保持亮麗清晰，而且燈膽相當耐用，在ECO模式能運作3,000小時。此外，為了確保色彩精準無誤，支援實時色彩校準4.0軟件，可以對所有色彩設家進行專業校準，而且鏡頭支援1.36-2.68倍變焦，更可存儲10種不同的縮放和對焦設定，畫面比例由標準的16：9至2.40：1都全面支援，加上引進+/-75％垂直及+/-30％水平的鏡頭平移功能，就算樓底偏高，或客廳間隔三尖八角，都能在不影響畫質的情況下，將投影機裝置在最適合的位置。

