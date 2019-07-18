登月50年冷知識　第一張拍攝的相片是……

1969年的7月20日，人類首度登陸月球，標誌着人類探索太空的里程碑！至今50年，這件大事仍然為人津津樂道，就趁着登月50周年即將來臨，一起重搵登月的冷知識。



【岩士唐登月拍攝的第一張照片竟是垃圾袋】

太空人岩士唐（Neil Armstrong）成為首名登月的人類，而他到達月球後，拍攝的第一張照片，是一個來自地球的「垃圾袋」（Jettison Bag）。原來當時的太空船空間實在太狹小，太空人要嚴格控制太空船的載重量，當他們到達月球後，執行的第一項任務，就是把廢物丟棄，以確保能順利回到地球，這些「垃圾袋」大約有 101cm 長、70cm 闊，如今他們丟棄的「垃圾袋」，仍然留在月球上。

至於當年太空人使用的相機是 Hasselblad ，一共拍了 122 張照片，不過美國太空總署（NASA）並沒有解釋為何岩士唐第一張相片竟以「垃圾袋」為對像，相信是他想先測試一下相機，便隨意找一樣東西拍攝。



【太空衣由內衣公司負責】

當年太空人所穿着的白色太空衣，其實是由美國內衣公司Playtex製作。原來NASA在進行太空計畫時，為如何做出能在大氣層外保護太空人的防護衣而費盡心思，最後他們決定把設計太空衣的任務交給民間承包商。

由於大氣層外環境惡劣，這層保護太空人的外衣，要能抵受高溫與嚴寒、隔絕太空輻射、調節體溫，還不能過於笨重，讓太空人可以穿着它四處走動。大部分參與競標的廠商，只專注在太空衣的「防護性」，設計出來的成品猶如裝甲，令穿着者難以活動。反而Playtex母公司ILC Industries，將胸罩表面常用的尼龍特利纖維（nylon tricot）、肩帶常用的聚酯纖維，以及束腹常用的乳膠等材質，重新合成為一種被稱作是convolute的組件，用來製作太空衣的關節，讓太空衣可以更貼身，克服活動性不足的難題。

最後NASA舉辦一場比賽，讓數家廠商同時展示太空衣原型，結果ILC Industries力壓其他對手，取得合約。



【月球土壤有火藥味？】

根據NASA表示，多位登月太空人都提過，月球土壤有火藥氣味，由於這些太空人都是軍人出身，他們也對火藥味相當熟悉，因此這個說法應該比較可靠。不過問題是，現在還沒人知道這種氣味到底從何而來。飛回地球再送進實驗室的月壤樣本，也沒有找到和火藥味相關的化學物質，關於這個現像有幾種假設，但都無法證實，恐怕只能等人類再次登月，並收集新鮮月壤，才能再進行分析。



【太空人回地球要申報海關？】

太空人帶着月球岩石樣本回到美國時，海關竟然要求他們在申報單上簽名，表示向美國「入口」這些物品。不過，太空總署官員事後解釋，這只是機構之間的笑話，其實太空人不用這樣做的。