【深夜字聊】同前男友復合　擔心染性病

Q：我今年20多歲，半年前因發現男友透過色情網絡結識女子，美其名是約會PTGF，實質就是性交易，還要約過3次。揭穿後我非常憤怒，有個侍應同事知我分手就追求我，我便和他交往和有性關係。後來我發現他不專一，除了我之外另有女友，而前男友又要求復合，我答應了，兼且立即辭工避見新男友。現在一切就好像回復往時，但我擔心男朋友試過性交易會染上性病，雖然他誓神劈願說有使用安全套，是不是所有性病都可憑肉眼見到？



擔心的女子



A：常有一種迷思，認為只有性交易才是感染和傳播性病的唯一源頭。其實，若任何人進行不安全性行為，也有機會感染各種性病、愛滋病、乙型肝炎等，情況不能輕視，如果是跟不清楚其性背景的陌生對手進行性行為，更要提高警覺，不能貪一時之快而令個人暴露於性病風險中。

如果男朋友進行性交易的時候，每次均謹慎地使用安全套，而在這數月並沒有發現性器官異樣或發病的情況，表示沒患上潛伏期較短的常見性病如淋病(即流白濁)、尖銳濕疣(即椰菜花)等，其發病時皮膚潰瘍清晰可察覺。但需要留意的是例如愛滋病和乙型肝炎等，則潛伏一段較長時間。

閣下不應只把焦點放在男朋友身上，你也不可對自己的性健康鬆懈。你所交往的另一位男朋友，是花心蘿蔔，你和他的性關係同樣高危，不知道你跟他有沒有使用安全套？

既然男朋友向你坦白了，建議你和他一同前往化驗所驗血，證明二人皆無染病，令雙方安心。除了性病問題，你和男朋友亦需努力修補裂縫。嘗試來個君子協定，既往不咎，不可互翻舊帳。以免日後若有不和，你指摘他曾經約Part Time Girl Friend尋歡作樂，而他又數落你移情別戀，再度使關係破裂！



李偉儀