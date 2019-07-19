營事檔案：日式咖喱雞炊飯+鮮茄海鮮湯 超飽肚
今次會為大家介紹兩道菜色，一個是日式咖喱雞肉炊飯，另一個是鮮茄海鮮湯，兩者都是材料豐富，具有高營養價值的菜色，肯定飽肚。
【原條甘筍煮保營養】
兩道菜色都分別加入了甘筍，甘筍與紅蘿蔔一樣都屬胡蘿蔔，含有豐富維他命A及胡蘿蔔素，進食後，胡蘿蔔素經身體吸收，然後轉化為維他命A。維他命A可以有助維持視覺和眼睛的健康，也可加強細胞及黏膜的保護和再生，更可促進生長、發育、骨骼及牙齒健康。甘筍中含有「鐮菜芹醇」，能有助抗氧化及預防癌症，原條甘筍烹煮後才切粒更能保留以上營養。
【番茄煮後更多茄紅素】
番茄含有豐富維他命C，有助身體提高免疫能力，並且促進膠原蛋白的生長，亦可提高身體對鈣質和鐵質的吸收。另外，番茄含有具抗氧化能力茄紅素，經烹調後，番茄表面的細胞壁會受熱力而受到破壞，更容易釋出更多茄紅素，令整體的抗氧化功效更高，有助延緩衰老及對抗自由基對細胞的侵害。
【三種肉類脂肪含量較低】
蝦仁、帶子、雞肉等肉類都含豐富蛋白質，能夠提供身體不能製造的必須胺基酸，而且以上三種肉類的脂肪含量都比較低，飽和脂肪含量也相對較低，對心血管造成的負擔比較輕。另外，雞肉含有豐富維他命B，可有助碳水化合物及脂肪的新陳代謝和幫助身體調節膽固醇，也能保持神經系統的健康，另有放鬆心情之效，調節身心。
【日式咖喱雞肉炊飯】
材料：
雞扒 1件（去皮）
紅葱 半個
甘筍 半條
薯仔 半個
白飯 1碗
醃料：
鹽 1/2茶匙
生粉 少許
咖喱粉 少許
日式咖喱汁：
咖喱粉 1湯匙
黃薑粉 少許
麵粉 1湯匙
茄膏 1湯匙
糖 1茶匙
脫脂雞湯 半杯至1杯
脫脂奶 半盒
做法：
1.雞肉切件，洗淨瀝乾，加醃料醃好。
2.甘筍切片，紅葱切件，薯仔去皮切件備用。
3.加少許油將雞肉煎熟備用。
4.把自製日式咖喱汁落鑊炒香，加少許脫脂奶煮成糰。
5.加薯仔、甘筍片及紅葱與咖喱爆香，加雞湯煮至軟身。
6.再落雞肉，加奶煮，最後加少許生粉及鹽調味，略煮即成。
【鮮茄海鮮湯】
材料：
帶子 4個
蝦仁 6隻
甘荀 半條
番茄 3個（小）
薑 2片
清雞湯 500毫升
蒜 3粒
茄膏 1湯匙
醃料：
鹽少許
胡椒粉 少許
做法：
1.帶子和蝦仁解凍後用廚紙抹乾水分。
2.帶子、蝦仁用少許鹽、胡椒粉醃15分鐘。
3.甘荀、番茄洗淨切件。
4.用少許油爆香蒜頭和薑片，落番茄及甘荀炒至番茄出水，並滾起，加茄膏。
5.加雞湯滾後，再加入帶子和蝦仁煮至翻滾即可。
Profile
吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉
「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。