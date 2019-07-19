營事檔案：日式咖喱雞炊飯+鮮茄海鮮湯　超飽肚

今次會為大家介紹兩道菜色，一個是日式咖喱雞肉炊飯，另一個是鮮茄海鮮湯，兩者都是材料豐富，具有高營養價值的菜色，肯定飽肚。



【原條甘筍煮保營養】

兩道菜色都分別加入了甘筍，甘筍與紅蘿蔔一樣都屬胡蘿蔔，含有豐富維他命A及胡蘿蔔素，進食後，胡蘿蔔素經身體吸收，然後轉化為維他命A。維他命A可以有助維持視覺和眼睛的健康，也可加強細胞及黏膜的保護和再生，更可促進生長、發育、骨骼及牙齒健康。甘筍中含有「鐮菜芹醇」，能有助抗氧化及預防癌症，原條甘筍烹煮後才切粒更能保留以上營養。



【番茄煮後更多茄紅素】

番茄含有豐富維他命C，有助身體提高免疫能力，並且促進膠原蛋白的生長，亦可提高身體對鈣質和鐵質的吸收。另外，番茄含有具抗氧化能力茄紅素，經烹調後，番茄表面的細胞壁會受熱力而受到破壞，更容易釋出更多茄紅素，令整體的抗氧化功效更高，有助延緩衰老及對抗自由基對細胞的侵害。



【三種肉類脂肪含量較低】

蝦仁、帶子、雞肉等肉類都含豐富蛋白質，能夠提供身體不能製造的必須胺基酸，而且以上三種肉類的脂肪含量都比較低，飽和脂肪含量也相對較低，對心血管造成的負擔比較輕。另外，雞肉含有豐富維他命B，可有助碳水化合物及脂肪的新陳代謝和幫助身體調節膽固醇，也能保持神經系統的健康，另有放鬆心情之效，調節身心。





【日式咖喱雞肉炊飯】

材料：

雞扒 1件（去皮）

紅葱 半個

甘筍 半條

薯仔 半個

白飯 1碗



醃料：

鹽 1/2茶匙

生粉 少許

咖喱粉 少許



日式咖喱汁：

咖喱粉 1湯匙

黃薑粉 少許

麵粉 1湯匙

茄膏 1湯匙

糖 1茶匙

脫脂雞湯 半杯至1杯

脫脂奶 半盒



做法：

1.雞肉切件，洗淨瀝乾，加醃料醃好。

2.甘筍切片，紅葱切件，薯仔去皮切件備用。

3.加少許油將雞肉煎熟備用。

4.把自製日式咖喱汁落鑊炒香，加少許脫脂奶煮成糰。

5.加薯仔、甘筍片及紅葱與咖喱爆香，加雞湯煮至軟身。

6.再落雞肉，加奶煮，最後加少許生粉及鹽調味，略煮即成。





【鮮茄海鮮湯】

材料：

帶子 4個

蝦仁 6隻

甘荀 半條

番茄 3個（小）

薑 2片

清雞湯 500毫升

蒜 3粒

茄膏 1湯匙



醃料：

鹽少許

胡椒粉 少許



做法：

1.帶子和蝦仁解凍後用廚紙抹乾水分。

2.帶子、蝦仁用少許鹽、胡椒粉醃15分鐘。

3.甘荀、番茄洗淨切件。

4.用少許油爆香蒜頭和薑片，落番茄及甘荀炒至番茄出水，並滾起，加茄膏。

5.加雞湯滾後，再加入帶子和蝦仁煮至翻滾即可。





Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。