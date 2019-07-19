Colourmix卡萊美Summer Sale最後瘋減倒數
2019年07月19日 09:30
東網電視更多新聞短片
Colourmix卡萊美 夏日激減最後召集 大牌明星產品減至3折！
Colourmix Summer Sale嚟到最後衝刺階段喇!「最後一擊」嘅【任揀買2送1】優惠，集合左精選面膜、高效精華同潔面爽膚3大類產品，超抵價簡直係震撼全城! 名牌明星大熱產品，包括ESTEE LAUDER、GIVENCHY、SULWHASOO等等，更低至3折，仲有多款人氣推介護膚品、香水同Set裝大跌價！未入手心水產品?仲唔快啲把握最後機會，嚟Colourmix盡情掃貨啦! 更多優惠詳情密切留意Colourmix 卡萊美facebook專頁喇!
ESTEE LAUDER 升級再生基因修護賦活眼霜 15ml
建議價 $495
熱賣價 $345【7折】
GIVENCHY 幻彩蜜粉42oz (#1/#2/#5/#7)
建議價 $510
熱賣價 $385【76折】
SULWHASOO 滋陰水EX 125ml
建議價 $360
熱賣價 $230【64折】
SWISSMIRACLE 魚子緊緻提升精華30ml
建議價 $1,090
熱賣價 $590【55折】
COACH COACH EDT 30ml
建議價 $390
熱賣價 $265【68折】
SU:M37 時光能量特別套裝 7pcs
建議價 $1,300
熱賣價 $498【39折】
優惠期: 19/7/2019-1/8/2019
地點: 卡萊美全線港澳門市
卡萊美網店: www.colourmix-cosmetics.com
卡萊美facebook: Colourmix卡萊美
*優惠受有關條款及細則約束，詳情請與店員查詢。
*優惠貨品數量有限，售完即止。