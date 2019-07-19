Colourmix卡萊美Summer Sale最後瘋減倒數

Colourmix Summer Sale嚟到最後衝刺階段喇!「最後一擊」嘅【任揀買2送1】優惠，集合左精選面膜、高效精華同潔面爽膚3大類產品，超抵價簡直係震撼全城! 名牌明星大熱產品，包括ESTEE LAUDER、GIVENCHY、SULWHASOO等等，更低至3折，仲有多款人氣推介護膚品、香水同Set裝大跌價！未入手心水產品?仲唔快啲把握最後機會，嚟Colourmix盡情掃貨啦! 更多優惠詳情密切留意Colourmix 卡萊美facebook專頁喇!



ESTEE LAUDER 升級再生基因修護賦活眼霜 15ml

建議價 $495

熱賣價 $345【7折】



GIVENCHY 幻彩蜜粉42oz (#1/#2/#5/#7)

建議價 $510

熱賣價 $385【76折】



SULWHASOO 滋陰水EX 125ml

建議價 $360

熱賣價 $230【64折】



SWISSMIRACLE 魚子緊緻提升精華30ml

建議價 $1,090

熱賣價 $590【55折】



COACH COACH EDT 30ml

建議價 $390

熱賣價 $265【68折】



SU:M37 時光能量特別套裝 7pcs

建議價 $1,300

熱賣價 $498【39折】



優惠期: 19/7/2019-1/8/2019

地點: 卡萊美全線港澳門市

卡萊美網店: www.colourmix-cosmetics.com

卡萊美facebook: Colourmix卡萊美

*優惠受有關條款及細則約束，詳情請與店員查詢。

*優惠貨品數量有限，售完即止。