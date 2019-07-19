FoodieCurly鬈毛妹：咖啡室裏的沙灘

去過越南的朋友都知道，當地有很多咖啡室，裝修美輪美奐，咖啡香濃，是很好的聚腳點。最近去了一間很特色的，走進去前需要先脫鞋，因為地下不是地氈，也不是地磚，而是一層厚厚的沙，來到這裏，港女如我一定忙着拍照打卡，小朋友則會帶齊鏟子、膠桶、玩具車，坐在地上玩個不亦樂乎。



這間咖啡室名為「Trung Nguyen Legend」，與越南著名即溶咖啡品牌「G7」屬同一集團。創辦人Dang Le Nguyen Vu 1996年在「越南咖啡首都」邦美蜀市創立品牌時，資產就只有一輛老舊的單車，以及一個堅定的信念：創立一個世界知名的越南咖啡品牌。

初生之犢不畏虎，兩年後，他就在胡志明市開設首間咖啡室，此後更在全越南、日本、新加坡等地開店，G7即溶咖啡亦於2003年嶄露頭角，現時已外銷至全球60多個國家，包括美加英俄中日等地。



來到Trung Nguyen Legend，一定要喝杯咖啡，餐廳的咖啡豆都來自邦美蜀市的自家農地，帶有獨特的香氣，價錢才不過廿多元港幣起；如自問不是陳豪，也可以選擇果汁、沙冰、蛋糕及各式甜品，這裏甚至有麵包和飯吃，選擇繁多，不會叫人失望。



餐廳好玩是好玩，不過走時卻有個小麻煩，你得用刷子完全掃走腳上的泥沙才可以穿回鞋子，所以如果下次再來，我一定會穿拖鞋，拍一拍就走得，方便得多了！



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