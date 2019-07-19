Montblanc Explorer　探尋冒險旅程

繼Legend以及Emblem的誕生，Montblanc推出另一新男士香水，禮讚密不可分的主題： 探尋冒險。

全新Montblanc男士香水命名為EXPLORER，顧名思義與旅遊或人生大小事務息息相關：憑藉永不流墨的鋼筆品牌在過去的100年穏佔旅客最愛品牌。勇敢創新的工匠培養出先鋒必備的條件：準確性。



Montblanc與冒險者秉持同一價值觀，對卓越的無限追求。登上山峰，挑戰傳統，遊歷世界每個角落。由南非、海地、意大利、德國以至印尼；Montblanc EXPLORER 邀請冒險家踏上精彩的旅途，引領他們去發掘稀有的原材料以及調製方式，融合手工藝以及最新科技。



香氣之旅

Montblanc EXPLORER 由3位來自Givaudan頂尖的調香師 - Jordi Fernandez、Antoine Maisondieu 以及 Olivier Pescheux共同調製。每一位對獨特的成分都有深入的了解，投入情感，以作為一位調香師兼旅行家的身份共同創作這款香氣。這款創新的香氣金字塔帶領大家踏上感觀征途探索最精緻的氣味。



他們根據各自去過的地方搜羅材料去創作這款獨特的香氣：意大利的香檸檬、海地的香根草以及印尼的廣藿香，Montblanc EXPLORER好像邀請大家環遊世界。融合當代的工藝與尖端技術，Montblanc EXPLORER 的香氣之旅為大家帶來難忘的旅程，在未開拓的領域感受非傳統芬芳木香皮革韻調。



前調以優雅的意大利香檸檬，為明亮、活潑以及愉悅的主調揭開面紗，而名為OrPur® 的香檸檬爆發清新的花香韻調，令人有立刻想去南非旅遊的衝動。



主調的香氣引領我們到海地最遙遠的一個部分：小島的西南部- 海牙，那裡可以找到有機以及道德培植的香根草。海地的香根草氣味獨特散發煙燻的榛子氣息，獲全世界的調香師推崇，OrPur® 香根草僅限於這個地區出產，透過獨特的蒸氣蒸餾過程萃取剛強的氣味，但仍然保留大自然的元素，真正魅力是無需任何添加的。



香氣之旅最後一站帶我們去印尼，婆羅洲東部，熱帶雨林的中心，準確一點是蘇拉威西島，我們去發掘上盛的廣藿香，專為調製Montblanc的香水而生產，感覺時尚、聰穎、優雅，也是Montblanc EXPLORER 迷人的馥郁木香的其中一種成分。



男士服飾典雅美 / 時裝剪裁優雅的設計

這趟香氣旅程延至歐洲，探索Montblanc的專業知識以及品牌：首先是漢堡，一個載有歷史意義的開始，然後Montblanc EXPLORER在佛羅倫斯停留，經典奢華之旅的目的地，這獨特的香氣需要特別的環境，每一個細節令人聯想到Montblanc 對卓越的追求。



皮革的保護套包圍整個香水瓶，壓印由1926年採用至今的SAFFIANO紋理，並配以亮麗的品牌標誌。六角星只限於漢堡出產的產品，瓶身皮革與品牌標誌的拼合在意大利佛羅倫斯的Montblanc Pelletteria以全人手製作，獨家的工作坊製作出最精緻的皮革用具， Montblanc經典的墨水筆以及獨創的配飾令Montblanc EXPLORER引以為傲。



香水瓶身呼應地球的南北半球，令人聯想到香氣之旅所遊歷的不同景點，厚重的圓柱玻璃瓶身象徵恆久雋永，香水底部隠藏神秘寶藏，呈現Montblanc 經典六角星標誌，代表著歐洲最高峰頂端的雪嶺冠。



纖長的圓柱體特別為探尋旅者而設，系列中30毫升的容量就成為了旅者最愛，方便帶去遊歷。



猶如手槍的鐡灰色，時尚的設計，獨特工藝的香水蓋令人聯想起古董車的安全螺母，瓶蓋頂部刻有Montblanc經典的六角星，配以簡潔的線條，體現男性剛強氣息。



包裝盒於法國製造，高雅設計以灰色為主，完美融合瓶身上的SAFFIANO紋理皮套。以全英文大楷寫的EXPLORER在優雅的背景突出，暗示新冒險即將來臨，品牌標誌裝飾奢華的盒的底部。



經典雋永

香水廣告由著名人像攝影師John Balsom操刀，他曾為多位男星拍攝，是次拍攝煥發巍峨壯觀的山景以及男士特質，南非的群山不能阻擋他，他勇於征服崎嶇而未經開發的山路，為了探索新視野而犧牲自我。



我們的旅客有可靠的工具作伴，隨身物品包括地圖、古董車─ Aston Martin Db6 、皮褸以及Montblanc EXPLORER 香水，這位獨特的冒險家追求完美，適應力強，面對險境以及工作上的挑戰都勇敢無懼。



天然光灑落他的臉上，昂首山峰，這位冒險家無時無刻都計劃行程，隨時準備迎接挑戰…



一個連繫的旅程

虛擬實境頭戴式顯示器豐富這趟香氣之旅，讓顧客沉醉於Montblanc EXPLORER 的探索旅程，透過4段不同的虛擬實境360度片段享受廣告內壯觀的自然風景。



產品系列

Montblanc EXPLORER EDP 100ml HK$820

Montblanc EXPLORER EDP 50ml HK$620

Montblanc EXPLORER EDP 30ml HK$410



上市日期:

2019年 4月



Montblanc 香水專櫃 :

銅鑼灣崇光百貨B1/F

尖沙咀崇光百貨LG/F

澳門新八佰伴

澳門時尚回力坊



查詢熱線： 2796 2668