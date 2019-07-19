三界五行：配方不同　一樣化濕清熱

省港澳人傳統習慣飲用湯水調理身體，而且四季分明，除了個別湯水，例如薯仔番茄煲排骨、青紅蘿蔔煲瘦肉，全年都適合之外，大多數都分季節。現在夏季盛暑天，大補湯水，例如羊肉湯、牛腩湯；肥膩湯，例如豬踭湯，最好留待秋冬才飲。



儒家主張君子食無求飽，但也注重養生和享受，孔子說「不時不食」，這與《黃帝內經》提倡的飲食養生道理同出一轍：順應自然，協調陰陽，應時、應景、應季、應地。



廣府傳統有一個靚湯，叫做「清補涼」，「涼」粵語不讀平聲的「良」，讀上聲的「両」音，而官話（古時的普通話），「涼」與「両」讀音相同。查明究竟，是二千多年前，秦始皇派任囂與趙佗率軍南下，平定嶺南，遭到嶺南原住民頑強抵抗，南方又濕又熱的天氣，北方軍人受不了。懂養生的趙佗用赤小豆、扁豆、沙參、玉竹、薏米、淮山、蓮子、百合等藥材，煲粥分派給官兵食用，健脾化濕，清熱解毒，補充能量，有助秦軍攻佔南方。後來秦滅，任囂病故，趙佗稱南越王，享壽百多歲。



今時今日的「清補涼」，配方與原來的有出入，廣東、廣西、海南各地以及香港、澳門的「清補涼」，也不盡相同，即使同一個地方，例如在香港，不同藥店有不同配方，但都是大同小異，作用都是健脾開胃，化濕清熱，達至扶正祛邪的效果，可加米煲粥，也可加瘦肉煲湯。



方向宇