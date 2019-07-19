周末親子輕食　和風薯仔沙律

2019年07月19日 15:00
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    酸香清爽的和風薯仔沙律，做法及食材都好簡單，適合大小朋友一起享受入廚樂趣。(互聯網)

    相信不少小朋友都已經放暑假，做父母的不妨趁周末和小朋友炮製一些輕食，如跟IG＠justonecookbook這位媽媽網民，和孩子一起入廚，自製做法及食材都不太繁複的和風薯仔沙律，作為周末Light Lunch或Dinner，簡單又健康。食材主是健康富營養的薯仔、青瓜、紅蘿蔔及粟米等，加上酸香醒胃的日式調味料，吃起來消暑又滋味。

    網址： https://www.instagram.com/p/Bzg8e_EDzw1/

    材料：
    去皮薯仔 3個
    雞蛋 1隻
    青瓜 2條
    紅蘿蔔 半條
    鹽 少許
    米醋 2茶匙
    火腿 2塊
    粟米粒 1/4杯
    黑胡椒粉 少許
    日式蛋黃醬 6湯匙

    做法：
    1. 雞蛋烚熟，浸凍水後去殼；薯仔蒸熟，壓成蓉。
    2. 青瓜及紅蘿蔔去皮刨成薄片，用少許鹽略醃後洗淨，榨乾水分。
    3. 雞蛋壓碎、火腿切粒；薯蓉加米醋拌勻。
    4. 加粟米粒、火腿粒、雞蛋碎、青瓜片及紅蘿蔔片撈勻，最後下蛋黃醬、少許鹽及黑胡椒粉調味即成。