周末親子輕食 和風薯仔沙律
2019年07月19日 15:00
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酸香清爽的和風薯仔沙律，做法及食材都好簡單，適合大小朋友一起享受入廚樂趣。(互聯網)
相信不少小朋友都已經放暑假，做父母的不妨趁周末和小朋友炮製一些輕食，如跟IG＠justonecookbook這位媽媽網民，和孩子一起入廚，自製做法及食材都不太繁複的和風薯仔沙律，作為周末Light Lunch或Dinner，簡單又健康。食材主是健康富營養的薯仔、青瓜、紅蘿蔔及粟米等，加上酸香醒胃的日式調味料，吃起來消暑又滋味。
網址： https://www.instagram.com/p/Bzg8e_EDzw1/
材料：
去皮薯仔 3個
雞蛋 1隻
青瓜 2條
紅蘿蔔 半條
鹽 少許
米醋 2茶匙
火腿 2塊
粟米粒 1/4杯
黑胡椒粉 少許
日式蛋黃醬 6湯匙
做法：
1. 雞蛋烚熟，浸凍水後去殼；薯仔蒸熟，壓成蓉。
2. 青瓜及紅蘿蔔去皮刨成薄片，用少許鹽略醃後洗淨，榨乾水分。
3. 雞蛋壓碎、火腿切粒；薯蓉加米醋拌勻。
4. 加粟米粒、火腿粒、雞蛋碎、青瓜片及紅蘿蔔片撈勻，最後下蛋黃醬、少許鹽及黑胡椒粉調味即成。