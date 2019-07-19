周末親子輕食　和風薯仔沙律

相信不少小朋友都已經放暑假，做父母的不妨趁周末和小朋友炮製一些輕食，如跟IG＠justonecookbook這位媽媽網民，和孩子一起入廚，自製做法及食材都不太繁複的和風薯仔沙律，作為周末Light Lunch或Dinner，簡單又健康。食材主是健康富營養的薯仔、青瓜、紅蘿蔔及粟米等，加上酸香醒胃的日式調味料，吃起來消暑又滋味。



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材料：

去皮薯仔 3個

雞蛋 1隻

青瓜 2條

紅蘿蔔 半條

鹽 少許

米醋 2茶匙

火腿 2塊

粟米粒 1/4杯

黑胡椒粉 少許

日式蛋黃醬 6湯匙



做法：

1. 雞蛋烚熟，浸凍水後去殼；薯仔蒸熟，壓成蓉。

2. 青瓜及紅蘿蔔去皮刨成薄片，用少許鹽略醃後洗淨，榨乾水分。

3. 雞蛋壓碎、火腿切粒；薯蓉加米醋拌勻。

4. 加粟米粒、火腿粒、雞蛋碎、青瓜片及紅蘿蔔片撈勻，最後下蛋黃醬、少許鹽及黑胡椒粉調味即成。