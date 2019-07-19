征選遊：直擊　沖繩新商場Parco City

印象中沖繩只有那霸可以食買玩？今日起大家要改觀了！皆因全新的購物商場Parco City已於那霸以北的浦添市開幕了。它號稱是沖繩縣內最大型的綜合購物中心，樓高6層佔地共60,000平方呎，1至3樓共有250間店舖，其中94間為「沖繩初登陸」，50間由沖繩本土企業開設；自駕的朋友可享用4,000個免費車位，或者於歌町單軌車站和第二城間巴士站設有接駁巴士。



眾多「沖繩初登陸」的商店中，不乏香港人熟悉的品牌或商店，如Porter、Atmos、Plaza和Village Vanguard。至於想買衝浪用品的，Murasaki Sports可幫到大家，有多款服飾和滑浪板之餘，更有腳繩和防水耳罩等小配件。至於想買東西給小寶寶，則有初登陸的Akachan Honpo。加上3樓的Lego、Sanrio和Hobby shop G-SouL玩具店，以及充滿沖繩特色的大鯨鯊和首里城模型，無論是大人或小朋友也能樂在其中！最後於1樓買手信、逛超市和藥妝店，真的最少要預留半天才可逛得盡興呢！



浦添西海岸PARCO CITY

地址：沖繩縣浦添市西洲3丁目1-1

網址：https://www.parcocity.jp.t.ahn.hp.transer.com/