着數曬：買起全新歐美婚紗晚裝　低至1折

結婚可喜可賀,但婚禮就非常「燒錢」,準新人少點財力都難以支撐,想慳得來又見得人?那就不如慳喺件婚紗吧!



位於葵興工業街的上樓婚紗店HW Bridal搬遷在即,所以由即日至8月4日進行搬遷清貨,過百款全新歐美婚紗及晚裝低至1折,最平唔使二百蚊已經有交易,買第2件仲再6折添。婚紗及晚裝品牌包括Pronovias、White by Vera Wang、Wtoo by Watters、San Patrick、La Sposa、Blue by Enzoani、Alfred Angelo、David's Bridal等,真係全部都知道「佢係邊個」,更可瀏覽IG睇款(https://www.instagram.com/hw_bridal/)。



不得不提是,即使價錢便宜,但如果你是準新娘,一定想把婚紗或晚裝試清試楚才購買,只要捐款HK$100予「香港紅十字會」,便可享無限制的試身服務,而捐款更可以當HK$100作任何消費,讓準新娘同時進行慈善,非常有意義呢!



清貨資料:https://www.facebook.com/hwbridal