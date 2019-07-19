着數曬：買起全新歐美婚紗晚裝　低至1折

結婚可喜可賀，但婚禮就非常「燒錢」，準新人少點財力都難以支撐，想慳得來又見得人？那就不如慳喺件婚紗吧！



位於葵興工業街的上樓婚紗店HW Bridal搬遷在即，所以由即日至8月4日進行搬遷清貨，過百款全新歐美婚紗及晚裝低至1折，最平唔使二百蚊已經有交易，買第2件仲再6折添。婚紗及晚裝品牌包括Pronovias、White by Vera Wang、Wtoo by Watters、San Patrick、La Sposa、Blue by Enzoani、Alfred Angelo、David's Bridal等，真係全部都知道「佢係邊個」，更可瀏覽IG睇款（https://www.instagram.com/hw_bridal/)。



不得不提是，即使價錢便宜，但如果你是準新娘，一定想把婚紗或晚裝試清試楚才購買，只要捐款HK$100予「香港紅十字會」，便可享無限制的試身服務，而捐款更可以當HK$100作任何消費，讓準新娘同時進行慈善，非常有意義呢！



清貨資料：https://www.facebook.com/hwbridal